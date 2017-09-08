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Kocaoğlu, tören alanını terk etti: İZBAN kavgası

İZBAN hattının Selçuk Torbalı bölümünün açılış töreninde CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ile AK Partili'ler arasında tartışma çıktı. İZBAN tartışması yüzünden

Kocaoğlu, tören alanını terk etti: İZBAN kavgası

İZBAN hattının Selçuk Torbalı bölümünün açılış töreninde CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ile AK Partili'ler arasında tartışma çıktı. İZBAN tartışması yüzünden

08 Eylül 2017 Cuma 21:04
Kocaoğlu, tören alanını terk etti: İZBAN kavgası

Kocaoğlu, tören alanını terk etti: İZBAN kavgası

İzmir Banliyö hattının en önemli aşaması olarak bilinen Selçuk Torbalı bölümünün açılışı sırasında tatsız olaylar yaşandı. Bir grup, kürsüde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu protesto edince sinirler gerildi. Kocaoğlu kürsüde konuşmasını yarıda keserek protestocuları sert bir dille eleştirdi.

Kocağolu İZBAN hattının Torbalı'dan Selçuk'a kadar uzatılması hizmetini anımsatarak, "Bu projenin anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir, uygulayıcısı da Başbakan'dır. Ayıptır, ayıptır. Bu yaptığınız 40'ı geçti. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben sizlerini oyuyla yüzde 56 oy almış belediye başkanıyım. Siz nezaket kuralları içinde beni dinlemek zorundasınız. Bu proje sayın Başbakan kadar benim de projemdir. Bu böyle bilinmelidir. Adam gibi durulması gerekiyor. Adam gibi durmaya çağırıyorum. Adam gibi durun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, daha sonra konuşmasını sürdürmeden töreni terk etti.

BAŞBAKAN YILDIRIM; AZİZ BAŞKANIN ŞEKERİ YÜKSELDİ

İzmir'de TCDD Selçuk-Torbalı İZBAN Hattı'nın açılış töreninde konuşan Aziz Kocaoğlu, tepkilerin ardından tören alanını terk etti. Başbakan Binali Yıldırım, "Öfkeye hiç gerek yok, onun için sevgili kardeşlerim bu olayı hiç yaşanmamış kabul edin" dedi.


Selçuk'a müjdeyle geldiklerini dile getiren Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tören alanını terk etmesine ilişkin, "Selçuk'a kazandırdığımız bir hizmetle geldik. Sevgili Selçuklular başkan niye sinirlendi, anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, Aziz Başkan'ın şekeri var, birdenbire şeker çıktı, vitesten attı ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun, hoşgörü İzmir'in olsun, Selçuk'un olsun" dedi.

ANLAMSIZ BİR MÜNAKAŞA

"İZBAN senin mi, benim mi?" tartışmasının anlamsız bir münakaşa olduğunu ifade eden Yıldırım, İZBAN Projesi'nin İzmir'e ait olduğunu anlattı.

Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"2003'te AK Parti tek başına işbaşına geldiğinde İzmir'de başlanan Aliağa'dan Cumaovası'na demiryolu yapım işi ortalıkta kalmış, sahipsiz kalmış, kaderine terk edilmiş, elektrik telleri çalınmış, rayları taşınmış, traversleri kırılmış, şehrin kuzeyinden güneyine bir harabe. AK Parti iktidara geldi, İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi, yerel yönetimde iş başında. Ne yapacaktık, İzmir'i o haline mi bırakacaktık? Bize yakışır mı?"

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Son Güncelleme: 08.09.2017 21:16
Anahtar Kelimeler:
Aziz Kocaoğlu
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