Kocasından kurtuldu, soluğu mangal partisinde aldı

Kıskançlık tartışmalarının neen olduğu kadın cinayetleri, katliamlarla biten boşanma davaları derken, Bursa'da market sahibi Tuğba Doğan Adlı kadın, eşinden boşandığı gün mangal partisi verdi. Kendisini aldatan kocasından kurtulan genç kadın otomobilini de gelin arabası gibi süsledi.



Evlenince düzenlenen eğlenceler, partiler bu kez boşanınca verilmeye başlandı. 8 yıl önce severek evlendiği kocasıyla anlaşamayan Tuğba Doğan adlı kadın, açtığı boşanma davası sonuçlanınca soluğu mangal partisinde aldı. Genç kadın boşandığı gün aracını da gelin arabası gibi süslemeyi de ihmal etmedi.

Bursa'da market işleten 28 yaşındaki Tuğba Doğan 8 yıl önce severek evlendiği Uğur Gürsoy'a kendisini aldattığı iddiasıyla açtığı davada boşanmalarına karar verilince, balonla süslediği otomobilinin önü ve arkasına, 'Herkesin kullandığı şeyler bana cazip gelmiyor, boşandım mutluyum' diye yazdırıp, arkadaşları ile mangal partisi yaptı.

2 YIL NİŞANLI KALDI

Bursa merkez Nilüfer ilçesinde market işleten Tuğba Doğan Gürsoy 09.09.2009 tarihinde 2 yıl nişanlığı kaldığı Uğur Gürsoy ile evlendi. Evliliklerinden çocukları olmayan Tuğba Doğan Gürsoy, 1.5 yıl önce kendisini aldattığı iddiasıyla eşi hakkında Bursa 7'nci Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açıp, annesinin evine yerleşti. Gürsoy çiftinin tartışmalı geçen duruşmaları hakimin dün verdiği boşanma kararı ile sonuçlandı. Boşandığını öğrenen Tuğba Doğan, mutluluğunu balon ile süslediği otomobilinin önüne 'Boşandım mutluyum' arkasına ise 'Herkesin kullandığı şeyler bana cazip gelmiyor. Buna sen de dahilsin. Boşandım mutluyum' yazısı yazdırıp şehir turu yaparak kutladı. Tuğba Doğan, ayrıca arkadaşlarıyla da boşanmayı kutlayıp, mangal partisi yaptı.

Şu anda boşandığı için dünyanın en mutlu insanlarından biri olduğunu belirten Tuğba Doğan, "1.5 yıldır bugünü bekliyordum. Boşandığım gün arabamı süsleyeceğimi söylemiştim. Sözümü tuttum. Aynı günün akşamı ise arkadaşlarıma mangal ziyafeti verdim" dedi.