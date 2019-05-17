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Köpek Severler Platformu

büyük ırk bir köpek, küçük veya orta boy ırk bir köpeğe göre daha fazla günlük egzersize ihtiyaç duyar.Kimi köpek fazlasıyla korumacıdır, Köpeklerle ilgili bilmediğimiz daha çok detay haberin devamında..

Köpek Severler Platformu

büyük ırk bir köpek, küçük veya orta boy ırk bir köpeğe göre daha fazla günlük egzersize ihtiyaç duyar.Kimi köpek fazlasıyla korumacıdır, Köpeklerle ilgili bilmediğimiz daha çok detay haberin devamında..

17 Mayıs 2019 Cuma 00:25
Köpek Severler Platformu

Köpek Severler Platformu

Köpek, günümüzden 15 bin yıl önce evcilleştirildi ve bu yıllar içinde ortaya yüzlerce farklı köpek cinsi çıktı. Köpek dostlarımız biz insanlar gibi son derece sosyal ve zeki canlılar, bu da onların hem kolay eğitilebilir olmasını hem de aile içinde rahatça yaşamasını sağlıyor.

Bir sürü hayvanı olan köpek, içgüdüsel olarak sürüsüne sadık ve bağlıdır. Bu özellikleriyle insanların ideal sevgi ve dostluk anlayışına uyum sağladıkları için dünya genelinde en çok sahiplenilen evcil hayvanlardan biri olmuşlardır.

Sadık olmak, oyuncu ve enerjik olmak gibi ortak özelliklere sahip olsalar da, her köpek fiziki ve karakteristik olarak farklılıklar gösterir. Örneğin büyük ırk bir köpek, küçük veya orta boy ırk bir köpeğe göre daha fazla günlük egzersize ihtiyaç duyar. Kimi köpek fazlasıyla korumacıdır, kimiyse yabancılara hemen alışır. Kimi köpek çocuklar ve diğer hayvanlarla çok iyi anlaşabilirken kimisi anlaşamayabilir. Köpek dostunuzun bu farklılaşan özelliklerinin bilincinde olmalı ve ihtiyaçlarını karşılarken ona özel hareket etmeyi ihmal etmemelisiniz.

Köpek sahiplenmeden önce

Köpek sahiplenmeden önce yaşam tarzınızı buna göre ayarlayıp ayarlayamayacağınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Çünkü bir köpek sahiplenmek demek sorumluluk sahibi olmak demektir. Köpeğinizi her gün yürüyüşe çıkarmalı, onunla ilgilenmeli, düzgün ve dengeli beslenmesini sağlamalı, veteriner kliniğinde sağlık kontrollerini ve aşılarını yaptırmalısınız. Kısacası hayatınıza girecek bu güzel canlı için gerekli özveriye sahip olmalısınız. Tüm bunları yapabilecek vaktiniz ve maddi durumunuz yoksa köpek sahiplenmek hem siz hem köpeğiniz için bir eziyete dönüşebilir. Ailesine ve evine alışan bir köpeğin bakılamama gerekçeleriyle sokağa veya barınağa bırakılması onun için yıkıcı bir tecrübe olacaktır. Bunun için köpek sahiplenmeden önce her şeyi düşünmelisiniz.

Köpek sahiplendikten sonra

Bir köpeğe bakabileceğinize emin olduktan ve köpek sahiplendikten sonra onun temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri edinmeniz gerekiyor. Bunların başında da besleyici ve dengeli bir köpek maması geliyor. Köpeğinizi gezdirirken kullanacağınız kayışlı bir tasma, uygun boyutlarda bir köpek yatağı ve köpeğinizin hoşuna gidecek oyuncaklar da edinmeniz gereken diğer malzemeler arasında.

Köpek dostunuzun uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için onu veteriner hekime götürmeli ve aşılarını yaptırmalısınız. Veteriner hekiminiz köpeğiniz için uygun olan aşı takvimini size bildirecektir.

Petsbook’tan köpek sahiplenmek

Kendinize sadık, sevecen ve sizi her gördüğünde mutlu olacak bir hayat arkadaşı istiyorsanız Petsbook’tan köpek sahiplenebilirsiniz. Petsbook kullanıcılarının paylaştığı köpek sahiplendirme ilanları sizi bekliyor.

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Köpek Severler PlatformuKöpek
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