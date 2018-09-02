Korsan gösteride polise taş atan eylemcile 7 yıl hapis

Adana'da iki yıl önce düzenlenen yasadığı gösteriye katılarak polise taş atan Hüseyin K., mahkemece toplam 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararı öğrendikten sonra kaçan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi..

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki yıl önce 20 Mart 2016 tarihinde Dağlıoğlu Mahallesi'nde, Nevruz’u bahane edip terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) adına korsan gösteri düzenleyen örgüt yandaşları, polise başta el yapımı patlayıcı olmak üzere molotofkokteyli ve taşlarla saldırdı. Polisin tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ettiği grup ara sokaklara kaçtı.

POLİS KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT ETTİ

CEZAYI ÖĞRENİNCE KAÇTI AMA POLİS YAKALADI

Korsan gösteriyle ilgili olarak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çektiği fotoğraflardan yola çıkarak gösteriye katılanları tek tek belirledi. Savcılıktan alınan izinle zanlıları 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan polis, terör örgütü MKP’ye yönelik Adana merkezli Mersin, İstanbul, Hatay, Niğde, Çorum, Diyarbakır ve Tunceli’de eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda aralarında Hüseyin K.’nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan Hüseyin K., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 12 kişiyle birlikte hakkında Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de dava açıldı.

Mahkeme, Hüseyin K.'nın katıldığı gösteride polise attığı taşı ‘silah’ olarak değerlendirildi ve davayı 24 Ekim 2017'de karara bağladı. Hüseyin K., 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'ten 3 yıl bir ay 15 gün, ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne suç sayılan silahla katılmak’tan 2 yıl 1 ay, ‘kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan 20 ay, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak, ihtar ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etmek’ten de 5 ay olmak üzere toplam 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Kararı öğrenince kaçan Hüseyin K., Seyhan’ın Şakirpaşa Mahallesi’nde saklandığı evde yakalandı. Emniyete götürülen hükümlü, adliyeye ve oradan da cezaevine götürüldü. Bu arada diğer örgüt üyelerine de yüksek cezalar verildiği öğrenildi.



