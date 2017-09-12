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MAYOK yoga etkinliğine vatandaşlar da katıldı

MAYOK tarafından düzenlenen ücretsiz yoga etkinliğine bu yıl vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

MAYOK yoga etkinliğine vatandaşlar da katıldı

MAYOK tarafından düzenlenen ücretsiz yoga etkinliğine bu yıl vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

12 Eylül 2017 Salı 02:24
MAYOK yoga etkinliğine vatandaşlar da katıldı

MAYOK yoga etkinliğine vatandaşlar da katıldı

Marmara Yoga Spor Kulübü MAYOK'un organize ettiği yoga etkinliğine vatandaşlar  da katıldı. Türkiye Herkes için Spor Federasyonu tarafından iki temsilcinin de katıldığı etkinlikte açık hava da bol yoga vardı.  
Geçtiğimiz hafta sonu günü açık havada yapılan yoga etkinliğine kulüp üyeleri ve çevre sakinleri oldukça büyük ilgi gösterdi.

Katılımcılar önce yoga yaptılar ve sonra da yoganın hayatlarına neler kazandırdıklarını birbirleri ile paylaştılar. Etkinliğe katılanların bir kısmı hayatlarında ilk defa yoga yaptıklarını, özellikle nefes almakta zorlandıklarını ve mutlaka doğru nefesi öğrenmek gerektiğini bu etkinlikte anladıklarını söylediler.

MAYOK yetkilileri ücretsiz yoga etkinliklerine devam edeceklerini, sağlığa oldukça olumlu katkıları olan yoganın her gelir grubundan kişi tarafından ulaşılabilir olması için çabaladıklarını, belediyeler ile bu konuda ortak projeler geliştirmek için adımlar attıklarını belirttiler. Yoganın yüksek gelir grubuna hitap ettiği şeklinde bir önyargı olduğunu, bu halka açık ücretsiz etkinliklerle yogayı herkese sunmayı amaçladıklarını vurguladılar

Herkes için Spor Federasyonu temsilcilerinin de etkinliğe katılmasından çok memnun olduklarını, Federasyon’un katkıları ve desteği ile Türkiye’nin her yerinde çok daha geniş çaplı ücretsiz etkiler düzenleyebileceklerini sözlerine ekledirler.

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Anahtar Kelimeler:
MAYOKYogaMarmara Yoga Spor Kulübü
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