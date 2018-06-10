Mehmet Erdem'le coşku zirveye ulaştı



Sarıyer Belediyesi Ramazan etkinliklerinde sahne alan ünlü sanatçı Mehmet Erdem, alanı dolduran Sarıyerlilere müzik dolu bir gece yaşattı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, “Halk konserleriyle müziğimizi böylesine coşkulu bir kitleye duyuyoruz. Bugün beni sizlerle buluşturan Sarıyer Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

Bir ay boyunca birbirinden ünlü ismi’nda konuk eden Sarıyer Belediyesi bu kez yaptığı şarkılarla büyük beğeni kazanan’i sevenleriyle buluşturdu. Güçlü sesi ve farklı yorumuyla birbirinden güzel şarkıları seslendiren sanatçı, Sarıyerlilere keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Mehmet Erdem; Ahmet Kaya, Yeni Türkü gibi Türk müziğinin önemli isimlerin eserlerini yorumladı. Açık havada coşkulu kalabalıkla bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan sanatçı, albümün çıkış parçası “Hara” dan sonra ikinci klibini “Sensiz Ben Olamam” isimli şarkısına çekeceğinin müjdesini verdi. Gecenin sonunda alkışlarla sahneden uğurlanan ünlü sanatçıya çiçeğini Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç takdim etti.