Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun altın madalya kazandı
23 Yaş Altı Avrupa Güreş...
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En büyük önceliğim transfer dönemi olacak
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En...
Ali Koç'un ilk transferi Damien Comolli
Ali Koç'un ilk transferi Damien...

Mehmet Erdem'le coşku zirveye ulaştı

Sarıyer'de Ramazan etkinliklerinde konser veren ünlü sanatçı Mehmet Erdem geceye damgasını vurdu.

Mehmet Erdem'le coşku zirveye ulaştı

Sarıyer'de Ramazan etkinliklerinde konser veren ünlü sanatçı Mehmet Erdem geceye damgasını vurdu.

10 Haziran 2018 Pazar 09:14
Mehmet Erdem'le coşku zirveye ulaştı

Mehmet Erdem'le coşku zirveye ulaştı


Sarıyer Belediyesi Ramazan etkinliklerinde sahne alan ünlü sanatçı Mehmet Erdem, alanı dolduran Sarıyerlilere müzik dolu bir gece yaşattı.  Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, “Halk konserleriyle müziğimizi böylesine coşkulu bir kitleye duyuyoruz. Bugün beni sizlerle buluşturan Sarıyer Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

Bir ay boyunca birbirinden ünlü ismi İstinye Tersane Alanı’nda konuk eden Sarıyer Belediyesi bu kez yaptığı şarkılarla büyük beğeni kazanan Mehmet Erdem’i sevenleriyle buluşturdu.  Güçlü sesi ve farklı yorumuyla birbirinden güzel şarkıları seslendiren sanatçı,  Sarıyerlilere keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Mehmet Erdem;  Ahmet Kaya, Yeni Türkü gibi Türk müziğinin önemli isimlerin eserlerini yorumladı. Açık havada coşkulu kalabalıkla bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan sanatçı, albümün çıkış parçası “Hara” dan sonra ikinci klibini “Sensiz Ben Olamam” isimli şarkısına çekeceğinin müjdesini verdi. Gecenin sonunda alkışlarla sahneden uğurlanan ünlü sanatçıya çiçeğini Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ErdemSarıyer Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasya’da feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 6 yaralı
Amasya’da feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 6 yaralı
Jandarmadan 'ATAK' klibi
Jandarmadan 'ATAK' klibi
Beylikdüzü'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
Beylikdüzü'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
Antalya'da nişanlı çift trafik kazasında can verdi
Antalya'da nişanlı çift trafik kazasında can verdi
Bebek arabada mahsur kaldı, otomobil camını kıran itfaiye erleri fırça yedi
Bebek arabada mahsur kaldı, otomobil camını kıran itfaiye erleri fırça yedi
Bodrum'un en gözde plajı, 'Beach Rouge'
Bodrum'un en gözde plajı, 'Beach Rouge'
Bebek ciltleri için doğal selülozik banyo süngeri: Tahrişi önlüyor
Bebek ciltleri için doğal selülozik banyo süngeri: Tahrişi önlüyor
KAÇUV bayram bağışlarınızla kanserli çocuklara ve ailelerine umut olacak
KAÇUV bayram bağışlarınızla kanserli çocuklara ve ailelerine umut olacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim