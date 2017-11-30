Mevlit kandili kutlanıyordu: Camide namaz sırasında yangın çıktı
Yatsı namazı ile birlikte mevlit kandili kutlamasının yapıldığı camide ses sistemi büyük bir gürültü ile patladı. Çıkan yangın cemaate zor anlar yaşattı.
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir camide yatsı namazı sırasında çıkan yangın, cemaat tarafından söndürüldü
Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'ndeki Sanayi Sitesi Camisi'nde, Mevlit Kandili programının ardından vatandaşlar yatsı namazını kılmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri camide inceleme yaptı.
Güvenlik amacıyla elektrikleri kesilen camideki yanan halılar da dışarı çıkarıldı.
Cami imamı Fatih Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, namaz sırasında bir patlama olduğunu belirterek, "Ben deprem olduğunu zannettim çünkü bulunduğum yerde duvarların sallandığını hissettim. Namazın ardından patlamanın camideki ses sisteminden kaynaklandığını öğrendik. Çıkan yangın, vatandaşlarımızın da yardımıyla yangın tüpüyle kısa sürede söndürüldü. Buna şükür, 'geçmiş olsun' diyoruz." ifadelerini kullandı.