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Mevlit kandili kutlanıyordu: Camide namaz sırasında yangın çıktı

Tokat Erbaa ilçesinde bir camiide mevlit kandili ve yatsı namazı için toplanan vatandaşlar önce patlama sesi duydu, sonra çıkan yangın yüzünden zor anlar yaşadı.

Mevlit kandili kutlanıyordu: Camide namaz sırasında yangın çıktı

Tokat Erbaa ilçesinde bir camiide mevlit kandili ve yatsı namazı için toplanan vatandaşlar önce patlama sesi duydu, sonra çıkan yangın yüzünden zor anlar yaşadı.

30 Kasım 2017 Perşembe 01:45
Mevlit kandili kutlanıyordu: Camide namaz sırasında yangın çıktı

Mevlit kandili kutlanıyordu: Camide namaz sırasında yangın çıktı


Yatsı namazı ile birlikte mevlit kandili kutlamasının yapıldığı camide ses sistemi büyük bir gürültü ile patladı. Çıkan yangın cemaate zor anlar yaşattı.


Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir camide yatsı namazı sırasında çıkan yangın, cemaat tarafından söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'ndeki Sanayi Sitesi Camisi'nde, Mevlit Kandili programının ardından vatandaşlar yatsı namazını kılmaya başladı.

Namaz sırasında müezzinin bulunduğu yerdeki ses sistemi büyük bir gürültüyle patladı. Kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen patlama sonrası çıkan yangında kablolar ve halı tutuştu. Cami imamı ve cemaat, yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri camide inceleme yaptı.

Güvenlik amacıyla elektrikleri kesilen camideki yanan halılar da dışarı çıkarıldı.

Cami imamı Fatih Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, namaz sırasında bir patlama olduğunu belirterek, "Ben deprem olduğunu zannettim çünkü bulunduğum yerde duvarların sallandığını hissettim. Namazın ardından patlamanın camideki ses sisteminden kaynaklandığını öğrendik. Çıkan yangın, vatandaşlarımızın da yardımıyla yangın tüpüyle kısa sürede söndürüldü. Buna şükür, 'geçmiş olsun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 29.11.2017 23:01
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