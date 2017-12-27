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Muğla Ula'da deniz suyu birden bire çekildi

Ege Denizi kıyısında deniz suları birden bire çekildi. Muğla Ula'da oturan vatandaşlar sabah erken saatlerde güneşin açılmasıyla birlikte sahile inince gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Muğla Ula'da deniz suyu birden bire çekildi

Ege Denizi kıyısında deniz suları birden bire çekildi. Muğla Ula'da oturan vatandaşlar sabah erken saatlerde güneşin açılmasıyla birlikte sahile inince gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:53
Muğla Ula'da deniz suyu birden bire çekildi

Muğla Ula'da deniz suyu birden bire çekildi


Güneşli havada sahile giden vatandaşlar gördükleri olay karşısında şoke oldu. Deniz suyunun en az 25 metre çekildiği farkeden vatandaşlar sıradışı doğa olayına anlam veremedi.

Ege Denizi'nde bazı bölgelerde deniz suyunda görülen ani çekilme vatandaşları tedirgin ediyor.
Muğla'nın Ula ilçesinde "Sakin kent" olarak bilinen Akyaka Mahallesi sahilinde deniz 25 metre çekildi.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde yürüyüş yapmak için sahile gelen çok sayıda kişi, suların çekildiği yerlerde denize doğru yürüyüp fotoğraf çektirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taçnur Baygar, yaptığı açıklamada, bölgede, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metreye kadar çekildiğini belirtti. Baygar, "Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi yok. Bu gel gite bağlı bir çekilme." dedi.

DEPREMLE BAĞLANTISI VAR MI?

MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy ise sahildeki deniz suyu çekilmesini bazı kişilerin depremle bağlantı kurmaya çalıştığını dile getirdi.


Bilimsel anlamda bugüne kadar böyle bir bağlantı kurulamadığını anlatan Önsoy, çekilmenin bölgede o anki hava durumu ve rüzgardan da kaynaklanabileceğini söyledi.

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