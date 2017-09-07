Nihat Doğan ve Ömür varol, jopla birbirine girmiş

Medyaradar'ın haberine göre Ömür Varol ile Nihat Doğan arasındaki kavgaların arasına bir yenisi daha eklendi.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programını uzun süre birlikte sunan Ömür Varol ile Nihat Doğan, Nisan ayında yumruk yumruğa kavga etmiş, kavganın ardındna Ömür Varol, ekip ile yollarını ayırmıştı. Programdan ayrıldıkdan sonra aynı kanalda 'Ömür Varol ile Beyaz Gazete' isimli sabah programı sunmaya başlamıştı.

İddiaya göre, uzun süre aynı kanal binasında çalışan ikili arasındaki gerilim kanalın otoparkında yeniden arttı.

Dün öğlen saatlerinde Ömür Varol’un kanal otoparkında kendisine bakmasına sinirlenen Nihat Doğan, program yapımcısıyla kendi aracının yanında bulunan Varol’a önce "Ne bakıyorsun lan” şeklinde çıkıştı, ardından gelen cevap üstüne ise arabadaki jopunu çekip, ünlü programcıya saldırdı. Sin-kaflı küfürlerin havada uçuştuğu olay sırasında tıpkı ilk kavgada olduğu gibi yine kanal çalışanları ikiliyi ayırdı. Nihat Doğan’ı binanın farklı bir alanına götüren çalışanlar uzun bir süre de ünlü türkücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Doğan’ın bu anlarda da Varol’a ağır sözler söylediği ve tehditler savurduğu iddia edildi.

Ömür Varol’un otoparktan ayrılmasından sonra ise Nihat Doğan’ın Beyaz TV binasından kendi aracıyla çıkış yaptığı öğrenildi.

(Medyaradar)