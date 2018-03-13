Öğrenciler yemekten zehirlendi; Hastaneye zor yetiştirildi



Aydın'ın Karacasu ilçesinde taşımalı eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yemek şirketi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Karacasu ilçesinde çeşitli okullarda eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci, öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre; gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan taşımalı eğitim gören öğrencilerin, öğle yemeğinde Karacasu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) tarafından hazırlanan tavuklu yemekten yediği öğrenildi.

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yemek şirketi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Büyüknalçacı, "Hastaneye giden öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasından dolayı taşımalı eğitim gören diğer öğrencilere de tek tek ulaşıp sağlık kontrolünden geçireceğiz." dedi.