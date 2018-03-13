Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118267
ALTIN
165.284
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.4122
EURO
4.7826
Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya...
'Güzel futbol oynayıp sonuç almaya çalışacağız'
'Güzel futbol oynayıp sonuç almaya...
Yunanistan futbolunda kaos bitmiyor
Yunanistan futbolunda kaos bitmiyor
Beşiktaş Avrupa kupalarında 204. maçına çıkıyor
Beşiktaş Avrupa kupalarında 204. maçına...
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Beşiktaş'ın kozu Talisca

Öğrenciler yemekten zehirlendi; Hastaneye zor yetiştirildi

Karacasu ilçesinde çeşitli okullarda eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci, öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrenciler yemekten zehirlendi; Hastaneye zor yetiştirildi

Karacasu ilçesinde çeşitli okullarda eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci, öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

13 Mart 2018 Salı 21:47
Öğrenciler yemekten zehirlendi; Hastaneye zor yetiştirildi

Öğrenciler yemekten zehirlendi; Hastaneye zor yetiştirildi


Aydın'ın Karacasu ilçesinde taşımalı eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yemek şirketi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.
Karacasu ilçesinde çeşitli okullarda eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci, öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre; gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan taşımalı eğitim gören öğrencilerin, öğle yemeğinde Karacasu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) tarafından hazırlanan tavuklu yemekten yediği öğrenildi.

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yemek şirketi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Büyüknalçacı, "Hastaneye giden öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasından dolayı taşımalı eğitim gören diğer öğrencilere de tek tek ulaşıp sağlık kontrolünden geçireceğiz." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye edildi
Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye edildi
Ankara'da otoparklar 1 TL oldu: Gökçek döneminde verilmişti
Ankara'da otoparklar 1 TL oldu: Gökçek döneminde verilmişti
Cami'nin tabanından iş yerine kan renginde sıva damladı
Cami'nin tabanından iş yerine kan renginde sıva damladı
Cansız mankenin üstündeki kıyafeti bile çaldılar
Cansız mankenin üstündeki kıyafeti bile çaldılar
Kastamonu'da yangın; Marangoz atölyesi 8 evi kül etti
Kastamonu'da yangın; Marangoz atölyesi 8 evi kül etti
Bayraklı'da feci kaza; 2 kişi otomobil içinde can verdi
Bayraklı'da feci kaza; 2 kişi otomobil içinde can verdi
Öğrenci evinde buzdolabı bomba gibi patladı, 7 yaralı var
Öğrenci evinde buzdolabı bomba gibi patladı, 7 yaralı var
Balıkesir'de çifte kaza, 16 yaralı var
Balıkesir'de çifte kaza, 16 yaralı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim