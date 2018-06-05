Ölüme terk edilen at kurtarıldı

Göktürk Köprübaşı Caddesinde vatandaşlar tarafından fark edilen ve boş arazide ölüme terk edilmiş at, veterinerlerce yapılan ilk tedavisinin ardından Kısırkaya Hayvan Barınağına teslim edildi.

Müdahale sırasında olay yerine vatandaşlar, uygulanan tedavi ve bu konudaki hassasiyet için veteriner hekimlerine teşekkür etti. Atı Kısırkaya Hayvan Barınağına teslim eden ekipler, yaralı atın kontrollerinin devam edeceğini açıkladı.

"VATANDAŞLARIMIZIN HASSAS OLMASI ÖNEMLİ"

Sokakta yaşayan tüm hayvanlar için belediye veteriner hizmetlerinin hassasiyetle çalıştığını ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Hayvanlara karşı hepimiz duyarlıyız, onları seviyoruz. Bu hayvanlar sokak şartlarında yaşıyorlar, bazen ölüme terk ediliyorlar. Aç kalıyorlar, susuz bırakılıyorlar. Bu konuda belediyemizin çalışmaları devam ediyor fakat vatandaşlarımızın da bu konuda hassas olması önemli" dedi.



