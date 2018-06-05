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Ölüme terk edilen at kurtarıldı 

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner Hizmetlerine gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yaralı halde buldukları atı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kısırkaya Hayvan Barınağına götürdü.

Ölüme terk edilen at kurtarıldı 

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner Hizmetlerine gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yaralı halde buldukları atı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kısırkaya Hayvan Barınağına götürdü.

05 Haziran 2018 Salı 02:59
Ölüme terk edilen at kurtarıldı 

Ölüme terk edilen at kurtarıldı 

Göktürk Köprübaşı Caddesinde vatandaşlar tarafından fark edilen ve boş arazide ölüme terk edilmiş at, veterinerlerce yapılan ilk tedavisinin ardından Kısırkaya Hayvan Barınağına teslim edildi.

Müdahale sırasında olay yerine vatandaşlar, uygulanan tedavi ve bu konudaki hassasiyet için veteriner hekimlerine teşekkür etti. Atı Kısırkaya Hayvan Barınağına teslim eden ekipler, yaralı atın kontrollerinin devam edeceğini açıkladı.

"VATANDAŞLARIMIZIN HASSAS OLMASI ÖNEMLİ"

Sokakta yaşayan tüm hayvanlar için belediye veteriner hizmetlerinin hassasiyetle çalıştığını ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Hayvanlara karşı hepimiz duyarlıyız, onları seviyoruz. Bu hayvanlar sokak şartlarında yaşıyorlar, bazen ölüme terk ediliyorlar. Aç kalıyorlar, susuz bırakılıyorlar. Bu konuda belediyemizin çalışmaları devam ediyor fakat vatandaşlarımızın da bu konuda hassas olması önemli" dedi.


 

Son Güncelleme: 05.06.2018 00:06
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