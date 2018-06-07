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Orhan Gencebay, Burunların Selameti için bu kez plaza asansörüne bindi

Toplu taşıma araçlarında 'Burunların selameti' için ter kokusuna savaş açan Orhan Gencebay bu kez de plaza asansöründe kamera karşısına geçti.

Orhan Gencebay, Burunların Selameti için bu kez plaza asansörüne bindi

Toplu taşıma araçlarında 'Burunların selameti' için ter kokusuna savaş açan Orhan Gencebay bu kez de plaza asansöründe kamera karşısına geçti.

07 Haziran 2018 Perşembe 00:19
Orhan Gencebay, Burunların Selameti için bu kez plaza asansörüne bindi


Orhan Gencebay, Burunların Selameti için bu kez plaza asansörüne bindi

Rexona'nın "daha temiz, daha ferah bir dünya için" ter kokusu ile mücadelesine eşlik eden Orhan Gencebay, Burunların Selameti reklam filminin yeni versiyonunda ter kokmamayı hatırlatmaya devam ediyor


"Daha güzel, daha mutlu, sevgi dolu bir dünya için..Burunların selameti için..."


Dünyanın 1 numaralı deodorant markası Rexona, "daha temiz, daha ferah bir dünya için" ter kokusu ile mücadelesini, Orhan Gencebay sözcülüğünde gerçekleştirdiği "Burunların Selameti" kampanyasının asansör versiyonu ile sürdürüyor.


İnsanlar arasına fiziksel ve duygusal mesafeler koyan, konuşulması en zor konulardan biri olan ter kokusu, *her 10 kişiden 9'unun maruz kaldığı bir problem. Havaların gün geçtikçe ısınması, ter kokusu probleminin artarak yaşanmasına neden oluyor.


Orhan Gencebay ofis asansöründe, daha güzel, daha mutlu, sevgi dolu bir dünya için, burunların selameti için, ter kokusuna dikkat çekti Orhan Gencebay "Burunların Selameti" asansör filminde, beyaz yakalı çalışanların olduğu bir plaza asansörüne biniyor, şaşkın bakışlar sürerken yine ter kokusuyla karşılaşıyor. Ter kokusu tüm asansörü saran gence ikonik parçası Batsın Bu Dünya'dan esinlenerek "Daha güzel, daha mutlu, sevgi dolu bir dünya için.. Burunların selameti için..." diyerek, sadece duşun yetmediğini söylüyor. Deodorant kullanması konusunda uyarıyor.


Neden terliyoruz? Hayatın gün içinde değişen ritmine göre kalp atışlarımız hızlanır ve yavaşlar, buna bağlı olarak vücut ısımız sürekli değişir. Vücudumuzdaki bu ısı değişikliği hangi mevsimde olursak olalım, günün her anında terleme ile sonuçlanır. Toplu taşıma araçlarında, spor yaparken, ofiste, iş yoğunluğunda, heyecanlanınca, stresli anlarımızda, hatta acılı bir yemek yerken bile terleriz. Vücudun normal bir reaksiyonu olan terleme, önlem alınmadığı durumda ter kokusu ile sonuçlanır.


Ter kokusuna karşı çözüm ne olmalı? Düzenli duş almak, 3 saate kadar ter kokusunu engelliyor, ancak bu 3 saat ardından bir kişinin günlük hareketleri sonucu terlemesi, deodorant kullanmadığı takdirde ter kokusu ile sonuçlanıyor. Rexona, terlemeyi kontrol altına alan formülü ve hareketle aktif hale gelen yenilikçi Motionsense teknolojisi ile günün her anında ferahlık ve duştan yeni çıkmış hissi veriyor. Ter kokusuna karşı 48 saate kadar koruma sağlıyor.


*Estima Araştırma Şirketi'nin ülke genelinde 12 şehirde, 18-55 yaş arasında ABC1C2 sosyo ekonomik gruplardaki kişiler arasında yaptığı araştırmaya göre.


#BurunlarınSelameti  #SeniAslaYarıYoldaBırakmaz

Anahtar Kelimeler:
Orhan GencebayBurunların Selameti
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