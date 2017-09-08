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PKK'nın güvenli evi kriptolu telefondan bulundu

PKK'nın güvenli evi kriptolu telefondan bulundu

08 Eylül 2017 Cuma 23:27
PKK'nın güvenli evi kriptolu telefondan bulundu


PKK'nın güvenli evi kriptolu telefondan bulundu


İstanbul polisinin terör örgütü PKK/KCK üyelerince kullanılan “Güvenli Ev” diye tabir edilen hücreye düzenlendiği operasyonda bir kadın terörist sahte kimlikle yakalandı.

Kadın teröristin telefonundaki şifreyi kıran polis, PKK'ya eleman temin eden başka bir teröristi de gözaltına aldı.


İstihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre, bölücü örgütün faaliyetlerine yönelik çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos’ta İstanbul’da operasyon gerçekleştirdi. PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde 1’inci bölge üyesi olduğu öğrenilen Sema K. adlı kadın terörist, örgüt üyelerince kullanılan “Güvenli Ev” diye tabir edilen hücrede Seval O. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Adıyaman nüfusuna kayıtlı örgüt üyesinin cep telefonundaki şifreli kodları çözen polis, örgütün diğer hücre üyelerinin peşine düştü.


Yakalanan Sema K. TEM Şube Müdürlüğü’ne götürülürken polis, Sema K.’nın cep telefonundaki şifrelerden yola çıkarak Aydın D. adlı PKK/KCK üyesine operasyon düzenledi. Cep telefonundaki şifreleri kıran polis, küçük yaştaki çocukları kandırıp PKK’nın dağ kadrosu için eleman devşirdiği ileri sürülen Aydın D.’yi de yakalayarak emniyete götürdü.
Her iki zanlı da çıkarıldıkları mahkemece “silahlı terör örgütü üyeliğinden” tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
PKKGüvenli Ev
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