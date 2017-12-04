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Polis memurunun tabancası MR cihazına yapıştı

Denizli'de, Manyetik Rezonans (MR) odasına giren polis memurunun belinde unuttuğu silahı cihaza yapıştı

Polis memurunun tabancası MR cihazına yapıştı

Denizli'de, Manyetik Rezonans (MR) odasına giren polis memurunun belinde unuttuğu silahı cihaza yapıştı

04 Aralık 2017 Pazartesi 00:41
Polis memurunun tabancası MR cihazına yapıştı

Polis memurunun tabancası MR cihazına yapıştı

MR çekilirken uzmanların sık sık yaptığı uyarının boş olmadığı Denizli'de ortaya çıktı.

Denizli'de rahatsızlanan bir polis memurunun, Manyetik Rezonans (MR) odasında, cihaza yapışıp kalan beylik tabancası uzmanları ve görenleri dehşete düşürdü.

Alınan bilgiye göre, bir polis memuru, MR çektirecek olan yakınıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne gitti.

AA'nın haberine göre; polis memuru, yardım etmek amacıyla yakınıyla MR odasına girdi. Polis memurunun belinde unuttuğu silahı, MR cihazına girmeye hazırlanan yakınına yardım ettiği sırada yüksek şiddette manyetik alan oluşturan cihaza yapıştı.

Odadaki görevliler, silahı çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hastanedeki odaya gelen itfaiye ekipleri de silahın dolu olması nedeniyle, yetkili servis tarafından çıkarılması gerektiğini belirtti.

MR cihazına yapışan silahın yetkili servis tarafından yapıştığı yerden çıkartılacağı belirtildi.

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