Polis memurunun tabancası MR cihazına yapıştı
MR çekilirken uzmanların sık sık yaptığı uyarının boş olmadığı Denizli'de ortaya çıktı.
Denizli'de rahatsızlanan bir polis memurunun, Manyetik Rezonans (MR) odasında, cihaza yapışıp kalan beylik tabancası uzmanları ve görenleri dehşete düşürdü.
Alınan bilgiye göre, bir polis memuru, MR çektirecek olan yakınıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne gitti.
Odadaki görevliler, silahı çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Hastanedeki odaya gelen itfaiye ekipleri de silahın dolu olması nedeniyle, yetkili servis tarafından çıkarılması gerektiğini belirtti.
MR cihazına yapışan silahın yetkili servis tarafından yapıştığı yerden çıkartılacağı belirtildi.