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Rıza Zarrab'ın mal varlığına el konuldu; Ebru Gündeş panikte

Reza Zarrab (Rıza Sarraf) ve yakınlarının Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu. Vatandaşlar, Zarrab'ın eşi olan ünlü şarkıcı "Ebru Gündeş'in mal varlığına el konulacak mı?" sorusunu sormaya başladı.

Rıza Zarrab'ın mal varlığına el konuldu; Ebru Gündeş panikte

Reza Zarrab (Rıza Sarraf) ve yakınlarının Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu. Vatandaşlar, Zarrab'ın eşi olan ünlü şarkıcı "Ebru Gündeş'in mal varlığına el konulacak mı?" sorusunu sormaya başladı.

01 Aralık 2017 Cuma 22:57
Rıza Zarrab'ın mal varlığına el konuldu; Ebru Gündeş panikte

Rıza Zarrab'ın mal varlığına el konuldu; Ebru Gündeş panikte

Amerika'da Türkiye'ye diz çöktürme operasyonunun adeta kahramanı haline getirilen İran asıllı işadamı Rıza Zarrab'ın, yurt içindeki tüm mal varlığına el konuldu.

İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından akıllara ilk olarak " Ebru Gündeş'in mal varlığına el konuldu mu?" sorusu geldi.

EBRU GÜNDEŞİN MAL VARLIĞINA EL KONULACAK MI?

Soruşturma kapsamında 22 yakınının "tüm varlığı ile banka ve şirketlerdeki haklarına, alacaklarına ve hisselerine el konulmasına" karar verildi. Evlilik sözleşmesi gereği kazanç ve malvarlıkları ayrı olduğu için Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'in adı listede yer almadı.

Listenin başında Reza Zarrab'dan sonra kızı Alara yer alıyor. Ancak listede Ebru Gündeş'in adı yer almıyor.

LİSTEDE EBRU GÜNDEŞ'İN İSMİ YOK

Rıza Zarrab'ın, Ebru Gündeş ile müşterek kızı Alara Sarraf'ın da aralarında bulunduğu 22 yakının mal varlıklarına el konulmasına ilişkin listede, resmi eşi Ebru Gündeş'in olmaması ise dikkat çekti. Listede olmamasının nedeninin, Gündeş'in evlendiği sırada Sarraf ile evlilik sözleşmesi yaptığı, kazançlarının ve malvarlıklarının ayrı olduğu, evliliklerinin de kağıt üzerinde devam etmesi nedeniyle el koyma kararı listesinde adının bulunmadığı belirtildi.

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