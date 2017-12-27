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Rıza Zarrab'ın milyon dolarlık yelkenli yatına el konuldu

Halen Amerika'da devam eden HalkBank davasında Türkiye aleyhine tanıklık yapan Reza Zarrab'ın 2 adet yelkenli lüks yatına savcılık kararıyla el konuldu.

Rıza Zarrab'ın milyon dolarlık yelkenli yatına el konuldu

Halen Amerika'da devam eden HalkBank davasında Türkiye aleyhine tanıklık yapan Reza Zarrab'ın 2 adet yelkenli lüks yatına savcılık kararıyla el konuldu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:26
Rıza Zarrab'ın milyon dolarlık yelkenli yatına el konuldu

Rıza Zarrab'ın milyon dolarlık yelkenli yatına el konuldu

Türkiye aleyhinde yalancı tanıklık yaparak özgürlüğüne kavuşma hayalleri kuran Reza Zarrab'ın, Bodrum'da demirli Matla Bayraklı süper lüks yelkenli yatına el konuldu.

ABD'nin New York kentinde süren davada tanık olarak ifade veren ve Türkiye'deki tüm varlıklarına el konulan Reza Zarrab'ın Bodrum'da bulunan iki yelkenli lüks yatına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konuldu


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab'ın Türkiye'deki tüm mal varlığına el konuldu. Zarrab'ın Bodrum'da bulunan Malta bayraklı 7 milyon euro değerindeki 42 metrelik lüks teknesine ve 12 metre uzunluğundaki "Banio" isimli teknesine el konulduğu öğrenildi.


RESMİ YAZIŞMA YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1.5 yıldır tersanede bekleyen yatlarla ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara ile resmi yazışma yapıldığı bildirildi.

60 YEARS VE BANİO ADLI YATLARA EL KONULDU

Bodrum Liman Başkanlığına yazının ulaşmasının ardından "60 years" ve "Banio" isimli lüks yatlara el konuldu. Uzun süredir tersanede bekletilen yatların üzerine büyük branda çekilerek kapatılması ise dikkatlerden kaçmadı.

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