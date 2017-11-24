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Samsunlu Merve Öğretmen, 24 Kasım'ı göremedi

Samsun'da, geçen pazar günü Atakum'da bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan öğretmen Merve Mercan Çelik (27), tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Samsunlu Merve Öğretmen, 24 Kasım'ı göremedi

Samsun'da, geçen pazar günü Atakum'da bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan öğretmen Merve Mercan Çelik (27), tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

24 Kasım 2017 Cuma 11:15
Samsunlu Merve Öğretmen, 24 Kasım'ı göremedi


Samsunlu Merve Öğretmen, 24 Kasım'ı göremedi


Samsun'da trafik kazası geçiren Merve Mercan Çelik öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü göremedi. Talihsiz öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Atakum ilçesinde, geçen pazar günü meydana geldi. Çarşamba 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Merve Mercan Çelik, 8 aylık kızı Zeynep'e marketten yiyecek almak için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, bir kadın sürücünün kullandığı otomobilin kendisine çarpması sonucu metrelerce sürüklenen Çelik, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne kaldırılan Çelik, dün hastanede hayatını kaybetti.

Genç öğretmenin, Öğretmenler Günü öncesi hayatını kaybetmesi, kentteki eğitim camiasını yasa boğdu. Merve Mercan Çelik'in polis memuru Erhan Çelik ile 2016 yılının Mayıs ayında evlendiği ve cenazesinin Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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