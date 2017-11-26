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Sibirya soğukları doğuyu vurdu: Kars -18'i gördü

Sibirya soğukları Kars'ta kendini göstermeye başladı. Gece eksi 19 dereceyi gören Kars il merkezinde önümüzdeki günlerde sıcakların daha da düşmesi bekleniyor.

Sibirya soğukları doğuyu vurdu: Kars -18'i gördü

Sibirya soğukları Kars'ta kendini göstermeye başladı. Gece eksi 19 dereceyi gören Kars il merkezinde önümüzdeki günlerde sıcakların daha da düşmesi bekleniyor.

26 Kasım 2017 Pazar 10:53
Sibirya soğukları doğuyu vurdu: Kars -18'i gördü

Son Hava Durumu, Sibirya soğukları doğuyu vurdu: Kars -18'i gördü

Kara kış doğu anadolu bölgesine erken geldi. Sibirya soğukları özellikle Kars ve çevresinde etkili oldu. Kars il merkezinde yılın en soğuk gecesi yaşandı. -19 dereceyi bulan soğuklar vatandaşı zor durumda bıraktı.

Hava Durumu
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3-6 derece altında seyredeceği Kars ve çevresinde, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı görülmesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 19, Ardahan'da 12, Erzurum'da 12, Ağrı'da 10, Iğdır'da 8, Erzincan ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü. Gün içindeki hava sıcaklıkları ise Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Tunceli'de 2, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Kars'ta 2, Erzurum'da 1 derece olacak.

Bölgede kar kalınlıkları ise Ardahan'da ve Kars'ta 6, Erzurum'da 4 santimetre oldu.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın batı kıyıları ile Edirne'nin güney kesimleri ve zamanla Trakya'nın batısı ile Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşecek yağışların bu sabah ilk saatlerde Antalya'nın Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde artacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde İskenderun Körfezi'nde kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 Km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, 12 derece

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 16 derece

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18 derece

Adana: Parçalı bulutlu, 19 derece

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, il merkezi ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18 derece

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 16 derece

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 13 derece

Erzurum: Parçalı bulutlu, -1 derece

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, 8 derece

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