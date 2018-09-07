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Sirkeçi'de kokoreççilerin kavgasında kan döküldü

Fatih, Sirkeci Büyük Postane Caddesi üzerinde aralarında bir alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki ayrı  kokoreççi grubu kavgaya tutuştu.

Sirkeçi'de kokoreççilerin kavgasında kan döküldü

Fatih, Sirkeci Büyük Postane Caddesi üzerinde aralarında bir alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki ayrı  kokoreççi grubu kavgaya tutuştu.

07 Eylül 2018 Cuma 21:31
Sirkeçi'de kokoreççilerin kavgasında kan döküldü

Sirkeçi'de kokoreççilerin kavgasında kan döküldü

İstanbul Sirkeci Büyük Postane yakınlarında iki kokoreçcinin kavgasını polis güçlükle durdurdu.

Sirkeci'de kokoreççi 2 grup, bıçak ve sopalarla kavgaya tutuştu. Ortalık savaş alanına dönerken, kavgada bir saldırgan hasmını boğazından bıçakla yaraladı. Tam ikinci bıçak darbesini vuracakken araya polis girdi..

Fatih, Sirkeci Büyük Postane Caddesi üzerinde aralarında bir alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki ayrı  kokoreççi grubu kavgaya tutuştu.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Habertürk Muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, bıçak ve sopaların kullanıldığı büyük kavgada ortalık savaş alanına döndü. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri hemen olaya müdalale etti. Hasmının boğazına bir bıçak darbesi vuran kokoreççi ikinci bıçak darbesi vurmaya hazırlanırken araya polis ekipleri girdi. Saldırgan kokoreççi etkisiz hale getirildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 kişinin ağır yaralandığı kavgada saldırgan kokoreççiyi gözaltına aldı.

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