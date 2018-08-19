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Skoda Avek'le Troia'dan Bergama'ya Bisiklet Turu

Çanakkale Belediyesi tarafından 2018 Troya Yılı kapsamında düzenlenen 'Troia'dan Bergama'ya 3. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu' sona erdi.

Skoda Avek'le Troia'dan Bergama'ya Bisiklet Turu

Çanakkale Belediyesi tarafından 2018 Troya Yılı kapsamında düzenlenen 'Troia'dan Bergama'ya 3. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu' sona erdi.

19 Ağustos 2018 Pazar 16:14
Skoda Avek'le Troia'dan Bergama'ya Bisiklet Turu

Skoda Avek'le Troia'dan Bergama'ya Bisiklet Turu

Çanakkale Belediyesi tarafından 2018 Troya Yılı kapsamında düzenlenen 'Troia'dan Bergama'ya 3. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu' sona erdi.

Bisiklet Turu öncesinde Skoda Avek, 10 Ağustos Cuma akşamı Güzelyalı Çadır Kampı alanında gerçekleşen partide yarışmaya katılan bisikletçilerle bir araya geldi. SKODA Karoq araçların da sergilendiği etkinlikte katılımcılar aracı yakından tanıma fırsatı elde etti.

11 Ağustos Cumartesi günü Troya Ören Yeri'nde Truva atının önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından başlayan bisiklet turunda Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de pedal çevirdi. 100 bisikletçinin yarıştığı bisiklet turu, 220 kilometre pedal çevrilmesinin ardından Bergama'da sona erdi.

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