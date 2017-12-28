Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114480
ALTIN
156.866
DOLAR
3.7685
STERLİN
5.0695
EURO
4.5043
Boluspor kupada Süper Lig ekibini mağlup etti
Boluspor kupada Süper Lig ekibini...
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne...
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl temennisi: İstikrar
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl...
İşte futbol dünyasının gezginleri
İşte futbol dünyasının gezginleri

Son dakika, Amerika ile vize krizi çözüldü

Türkiye ile ABD yönetimi arasında derinleşen krizin ardından iki başkant arasındaki vize savaşında son durum. ABD, Türk vatandaşlarına vize verme işlemine yeniden başlandığını duyurdu.

Son dakika, Amerika ile vize krizi çözüldü

Türkiye ile ABD yönetimi arasında derinleşen krizin ardından iki başkant arasındaki vize savaşında son durum. ABD, Türk vatandaşlarına vize verme işlemine yeniden başlandığını duyurdu.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:49
Son dakika, Amerika ile vize krizi çözüldü

Son dakika, Amerika ile vize krizi çözüldü

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD’nin Türkiye misyonunda görev alan çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına dair Türk Hükümetinden alınan üst düzey güvence üzerine vize işlemlerinin kısıtlı olarak yeniden başladığı duyuruldu.


ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, vize kısıtlamalarının kaldırılmasında Türk Hükümeti tarafından verilen üst düzey güvencenin ve olası bir operasyonda Türk makamların ABD yetkililerine önceden bilgi verme sözünün de etkisi olduğunun altı çizildi.


Açıklamada, “Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden, ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye’de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde geliştiğine inanmaktadır.

Tutuklu yerel misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut iddialara ilişkin ciddi kaygılarımız sürmektedir.

Aynı şekilde, OHAL altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kaygılarımız devam etmektedir.

ABD yetkilileri, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme kavuşması için Türk muhataplarıyla görüşmelerini sürdürecektir.” denildi.

BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır" denildi.


ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki vize hizmetlerinin yeniden başladığını duyurdu. Açıklamada, "Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlarına yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, büyükelçiliğik ve konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti de ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir.
Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır. Tutuklu yerel misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut iddialara ilişkin ciddi kaygılarımız sürmektedir. Aynı şekilde OHAL altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kaygılarımız da devam etmektedir. ABD yetkilileri bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmelerini sürdürecektir" denildi.

Son Güncelleme: 28.12.2017 15:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da polis karakolu yakınlarında patlama
Adana'da polis karakolu yakınlarında patlama
Meteoroloji 6 il merkezini yarın için uyardı
Meteoroloji 6 il merkezini yarın için uyardı
Ilgın'da feci yangın, baba ve üç oğlu can verdi
Ilgın'da feci yangın, baba ve üç oğlu can verdi
Gaziantep'te düğün magandası dehşet saçtı, 7 yaralı var 
Gaziantep'te düğün magandası dehşet saçtı, 7 yaralı var 
Muğla Ula'da deniz suyu birden bire çekildi
Muğla Ula'da deniz suyu birden bire çekildi
Rıza Zarrab'ın milyon dolarlık yelkenli yatına el konuldu
Rıza Zarrab'ın milyon dolarlık yelkenli yatına el konuldu
Askerlerinin gözü önünde Rus Ruleti oynayan astsubay öldü
Askerlerinin gözü önünde Rus Ruleti oynayan astsubay öldü
UYF Başkanı Akif Manaf 25. TAFISA Dünya Kongresi'nde
UYF Başkanı Akif Manaf 25. TAFISA Dünya Kongresi'nde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim