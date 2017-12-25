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Son dakika hava durumu; Meteoroloji'den kritik uyarı

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar yağışı kendini gösteriyor.

Son dakika hava durumu; Meteoroloji'den kritik uyarı

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar yağışı kendini gösteriyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:47
Son dakika hava durumu; Meteoroloji'den kritik uyarı

Son dakika hava durumu; Meteoroloji'den kritik uyarı

Türkiye'nin büyük bölümü kara kışın etkisi altında. İstanbul'un yüksek kesimlerinde bu sabah beyaza büründü.

Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, Artvin ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI MI?

İstanbul'da  sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kartal Çarşı Mahallesi'nde yağan kar zemini beyaza bürüdü. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerimizde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu

DENIZLİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur, iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus meydana geleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı batıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz'de 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

MARMARA BÖLGESİ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE BÖLGESİ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde güneyi 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, güneyi 1,0 ila 2,0m, sabah saatlerinde Güney Ege'nin güneyi 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ BÖLGESİ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeybatıdan , akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, sabah saatlerinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ VE ÇEVRESİ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu zaman zaman kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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