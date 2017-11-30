Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103112
ALTIN
162.814
DOLAR
3.9471
STERLİN
5.3125
EURO
4.6852
Fenerbahçe 6-Adana Demirspor 0
Fenerbahçe 6-Adana Demirspor 0
Sivasspor, son dakika gölü ile güldü
Sivasspor, son dakika gölü ile...
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Vodafone Park'a 'Yılın Projesi' Ödülü
Vodafone Park'a 'Yılın Projesi' Ödülü
Beşiktaş derbide ilk peşinde
Beşiktaş derbide ilk peşinde

Son Dakika Siirt Şirvan'da ev göçtü, 3 ölü 5 yaralı var

Şirvan'da devam eden yağmur bir köy evinin çökmesine neden oldu. Enkaz altında kalan vatandaşlardan 3 feci şekilde can verirken 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Son Dakika Siirt Şirvan'da ev göçtü, 3 ölü 5 yaralı var

Şirvan'da devam eden yağmur bir köy evinin çökmesine neden oldu. Enkaz altında kalan vatandaşlardan 3 feci şekilde can verirken 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

30 Kasım 2017 Perşembe 08:41
Son Dakika Siirt Şirvan'da ev göçtü, 3 ölü 5 yaralı var

Son Dakika, Siirt Şirvan'da ev göçtü, 3 ölü 5 yaralı var

Aşırı yağış nedeniyle çöken köy evinde 3 vatandaş hayatını kaybetti. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 5 kişi tedavi altına alındı,


Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde bu sabaha karşı aşırı yağış nedeniyle bir evde göçük meydana geldi. 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde bu sabaha karşı aşırı yağış nedeniyle, Cemal Coşkun'a ait toprak damlı evde göçük meydana geldi. 8 kişilik aileden baba Cemal Coşkun ile 2 oğlu öldü, anne ve 4 çocuğu köylüler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde saat 02.30 sıralarında aşırı yağış nedeniyle Cemal Coşkun'a ait toprak damlı evde göçük meydana geldi. 8 kişinin bulunduğu evde 40 yaşındaki Cemal Coşkun, çocukları 5 yaşındaki Ömer ve 15 yaşındaki Yusuf Coşkun olay yerinde öldü, eşi ve 4 çocuğu olmak köylüler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anahtar Kelimeler:
Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevlit kandili kutlanıyordu: Camide namaz sırasında yangın çıktı
Mevlit kandili kutlanıyordu: Camide namaz sırasında yangın çıktı
Türkiye'nin ilk milli yüzücüsü Baba Nakkaş vefat etti
Türkiye'nin ilk milli yüzücüsü Baba Nakkaş vefat etti
Su borusu patladı, otomobil açılan dev çukura düştü
Su borusu patladı, otomobil açılan dev çukura düştü
İstanbul'u akrepler bastı: Apartmanlarda akrep tehlikesi
İstanbul'u akrepler bastı: Apartmanlarda akrep tehlikesi
Sibirya soğukları doğuyu vurdu: Kars -18'i gördü
Sibirya soğukları doğuyu vurdu: Kars -18'i gördü
Meteoroloji'den Adeniz bölgesi için sel uyarısı
Meteoroloji'den Adeniz bölgesi için sel uyarısı
Samsunlu Merve Öğretmen, 24 Kasım'ı göremedi
Samsunlu Merve Öğretmen, 24 Kasım'ı göremedi
Son Dakika hava durumu; Meteoroloji uyarıyor, kara kış yolları vuruyor
Son Dakika hava durumu; Meteoroloji uyarıyor, kara kış yolları vuruyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim