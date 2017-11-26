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Su borusu patladı, otomobil açılan dev çukura düştü

Şebeke suyunu taşıyan ana boru hattı patlayınca, yolda dev çukur oluştu. Trafikte seyreden otomobili içine çeken çukurdan, sürücü güçlükle çıkarıldı.

Su borusu patladı, otomobil açılan dev çukura düştü

Şebeke suyunu taşıyan ana boru hattı patlayınca, yolda dev çukur oluştu. Trafikte seyreden otomobili içine çeken çukurdan, sürücü güçlükle çıkarıldı.

26 Kasım 2017 Pazar 22:44
Su borusu patladı, otomobil açılan dev çukura düştü

Su borusu patladı, otomobil açılan dev çukura düştü

Adana'da içme suyu borusu patlayınca ortaya çıkan dev çukur, trafikte aracı adeta yuttu

Adana'da içme suyu borusunun patlamasıyla yolda oluşan çukura otomobil düştü. Olay, Yüreğir İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi


İçme suyu şebekesi borusunun şiddetli bir şekilde patlamasıyla yoldaki asfalt çöktü. Çökme nedeniyle yolda devasa çukur oluştu. Bu sırada Levent Göller'in kullandığı otomobil, seyir halindeyken çukura düştü.

Edinilen bilgilere göre; aracın yarısı çukur içinde kalırken, sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Öte yandan, patlayan su borusu nedeniyle yolları su basarken, araçlar yolda mahsur kaldı.

Polis ekipleri su basan yolu trafiğe kapattı.

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