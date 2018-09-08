Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde yangın paniği



Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nin acilinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında hastanenin acil servisi geçici süre hasta alımına kapatıldı..



Yangın, saat 00.00 sıralarında Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çıktı. Acil servisi duman kapladığını gören hastane personeli yangını fark edince itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri kağıt kesme makinesinden çıkan yangına müdahale ederek herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan söndürdü.

Yangın nedeniyle hastanenin acil servisi duman altında kaldı. Dumanların tahliye edilme sürecinde acil servis bir süre hasta alımına kapatıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından dumanın tahliye edilmesiyle birlikte acil servis hasta alımına tekrar başladı.