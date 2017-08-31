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Taciz iddiasına kanlı infaz: Sözlü taciz iddiası ölüm getirdi

İzmir'de yeni taşındıkları dairede, karşı komşusunun kendilerini sözlü taciz ettiğini öne süren iki kadının erkek arkadaşlarını çağırması üzerine çıkan kavgada silah ve bıçaklar kullanıldı, bir kişi öldü.

Taciz iddiasına kanlı infaz: Sözlü taciz iddiası ölüm getirdi

İzmir'de yeni taşındıkları dairede, karşı komşusunun kendilerini sözlü taciz ettiğini öne süren iki kadının erkek arkadaşlarını çağırması üzerine çıkan kavgada silah ve bıçaklar kullanıldı, bir kişi öldü.

31 Ağustos 2017 Perşembe 01:00
Taciz iddiasına kanlı infaz: Sözlü taciz iddiası ölüm getirdi

Taciz iddiasına kanlı infaz: Sözlü taciz iddiası ölüm getirdi

İzmir'de iki kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla bir grubun silahlı ve bıçaklı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir daireye taşınan S.A. ve Ö.A. adlı kadınlar, karşı komşuları Ersin Coşkun (30) tarafından sözlü tacize uğradıklarını iddia ederek durumu erkek arkadaşlarına ve emlakçıya bildirdi. Olay yerine gelen 6 kişi, Coşkun ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Coşkun'u önce darp eden şahıslar daha sonrada bıçaklayarak ve silahla vurarak yaraladı.

Coşkun kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Coşkun, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Coşkun'a saldıran zanlıları tespit etti. Şüphelilerin, adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, A.A., M.Y.A., S.A., Ö.A., S.A. ve emlakçı M.K.'yı gözaltına aldı. 11 ev ve 3 otomobilde arama yapan polis ekipleri, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 3 bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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