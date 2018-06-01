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Torununun yemin töreni sonrası trafik kazasında can verdi

Bilecik'te torununun yemin törenine katılan yaşlı adam, memleketine dönüş yolunda motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Torununun yemin töreni sonrası trafik kazasında can verdi

Bilecik'te torununun yemin törenine katılan yaşlı adam, memleketine dönüş yolunda motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

01 Haziran 2018 Cuma 17:31
Torununun yemin töreni sonrası trafik kazasında can verdi

Torununun yemin töreni sonrası trafik kazasında can verdi

Bilecik'te torununun yemin törenine katılan yaşlı adam, memleketine dönüş yolunda motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere Sakarya'dan motosikleti ile Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında acemi eğitimini tamamlayan 1998/2 tertip torunu Levent Sancak'ın yemin törenine gelen dede Nevzat Sancak (70) yemin töreni sonrası aracıyla memleketine geri dönmek için yola çıktı.  İHA'nın haberine göre, motosikletiyle Sakarya'ya doğru seyir halinde bulunan Nevzat Sancak, Bilecik-Osmaneli karayolu üzerindeki Ertuğrulgazi Tüneli çıkışında nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı. Kazada 70 yaşındaki yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu babasının başında gözyaşlarına hakim olmadı.

Merhumun naaşı olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ve Bölge trafik ekipleri geniş çaplı araştırma başlatırken, kaza yerinde ekipleri motosiklete çarptığı düşünülen ve sağ farı ile tamponunda hasar olan bir tır sürücüsünü gözaltına aldı.

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