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Tünelde yangın dehşeti; Vatandaşlar yaşam odasına sığındı

Tünelde bir otomobilde meydana gelen yangın, geçiş yapan vatandaşları ölümle burun buruna getirdi. Dumandan etkilenen çok sayıda vatandaş yaşam odalarına girerek canını kurtardı.

Tünelde yangın dehşeti; Vatandaşlar yaşam odasına sığındı

Tünelde bir otomobilde meydana gelen yangın, geçiş yapan vatandaşları ölümle burun buruna getirdi. Dumandan etkilenen çok sayıda vatandaş yaşam odalarına girerek canını kurtardı.

14 Ağustos 2018 Salı 19:03
Tünelde yangın dehşeti; Vatandaşlar yaşam odasına sığındı

Tünelde yangın dehşeti; Vatandaşlar yaşam odasına sığındı


İzmit yakınlarında Korutepe Tüneli'nde bir araçta çıkan yangın, tünelden geçiş yapan vatandaşları zor durumda bıraktı. Dumandan etkilenen vatandaşlar yaşam odalarına sığınarak kurtuldu.


TEM Otoyolu İzmit geçişi Korutepe Tünelinde otomobilde yangın çıktı. Yangın sonucu yoğun dumanla kaplanan tünelde vatandaşlar, yaşam odalarına sığınarak canlarını kurtardı. Çok sayıda kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı ve olayın meydan geldiği mevkide yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Olay, TEM Otoyolu İzmit Geçişi Korutepe Tünelinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tünel içerisinden geçmekte olan bir otomobilde yangın çıktı. Yangın sonucu tünel içerisinde yoğun duman oluştu. Kapanan yolda araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, tünelde bulunan yaşam odalarına sığınarak canını kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, çoğu vatandaş ise araçlarının içerisinde yaşam mücadelesi verdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında, tünelde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi. Çok sayıda vatandaşın dumandan etkilenerek çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
Öte yandan, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü tünelde yangının meydana geldiği İstanbul istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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