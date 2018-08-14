Türbede dua, kadını ölümden kurtardı

Türbede dua eden bir kadın, kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulması güvenlik kameralarında ortaya çıktı. Üsküdar’da virajı alamayan otomobilin takla atarak sürüklendiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazadan hemen önce bir türbede dua eden kadın, ölümden saniyelerle kurtuldu.

Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşanan kazada virajı alamayan araç kontrolden çıkarak takla atmış, olayda iki kişi yaralanmıştı. Dehşete düşüren kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntüleri, kazanın hemen öncesinde türbede dua eden bir kadının ölümden son anda kurtulduğunu ortaya koydu.

Kamera kayıtlarına göre, bir kadın türbede dua ederek bir süre zaman geçiriyor. Daha sonra kazanın meydana geldiği caddeye doğru yürüyen kadın, bir süre sonra durarak tekrar arkasına bakıyor. Bu sırada trafik levhasına çarparak sürüklenen otomobil, kadının hemen önünde geçerek takla atıyor. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın da büyük bir panik yaşıyor.