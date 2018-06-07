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Türkiye'de kaç milyon Suriyeli yaşıyor?

2018 yılı Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de geçici koruma kapsamıyla 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunurken, Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı il İstanbul olarak belirlendi.

Türkiye'de kaç milyon Suriyeli yaşıyor?

2018 yılı Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de geçici koruma kapsamıyla 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunurken, Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı il İstanbul olarak belirlendi.

07 Haziran 2018 Perşembe 09:17
Türkiye'de kaç milyon Suriyeli yaşıyor?

Türkiye'de kaç milyon Suriyeli yaşıyor?

2018 yılı Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de geçici koruma kapsamıyla 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunurken, Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı il İstanbul olarak belirlendi.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinin yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2018 yılı dâhil olmak üzere 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunduğu tespit edildi. Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı il ise561 bin 159 kişiyle İstanbul olarak görüldü. İstanbul'u 475 bin 782 kişiyle Şanlıurfa takip ederken, 445 bin 95 kişi ile de Hatay izledi.

MEDYANIN DA GÜNDEMİNDE YER ALDI

ITS Medya ve Ajans Press'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, Suriyelilerle ilgili medyaya yansıyan haber adetleri de belli oldu. Yapılan incelemede 2011 yılından itibaren Suriyeli sığınmacıları konu alan 2 milyona yakın haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında, son altı yıl içerisinde 276 bin 158 Suriyeli bebeğin Türkiye'de gözlerini açtığı bilgisi ise ön plana çıktı. Suriyeli sığınmacılar konusu, son altı yıl içerisinde medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında bulunurken, resmi rakamların yanı sıra gayri resmi Suriyeli nüfusun da göz ardı edilemeyecek kadar fazla olduğu bilgisi medyada ön plana çıkan başlıklar arasında yer aldı.Elde edilen verilerde, Türkiye'de en çok Suriyeli sığınmacıyı barındıran diğer iller; Bursa, Konya, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin ve Kilis olarak görüldü. Söz konusu bütün illerde Suriyeli sığınmacı sayısı 100 binin üzerinde görülürken, 2017 sonu itibarıyla nüfusu 136 bin 319 olan Kilis'in 131 bin 109 Suriyeli sığınmacı barındırması dikkat çekti. Suriyeli sığınmacı sayısı cinsiyet bakımından ele alındığında; 1 milyon 943 bin 374 kişinin erkek, 1 milyon 640 bin 60 kişinin de kadın olduğu belirlendi. Böylelikle toplamda 3 milyon 583 bin 434 kişi olan sığınmacı sayısının 2011 yılından bu yana düzenli olarak artması gözlerden kaçmadı. Son üç yıl içindeki toplam rakamlar incelendiğinde; 2016 yılındaki Suriyeli sığınmacı sayısının 2 milyon 834 bin 441, 2017 yılındaki Suriyeli sığınmacı sayısının ise 3 milyon 426 bin 786 olduğu saptandı.

Ülkemizde yaşayan milyonlarca Suriyeli sığınmacı olmasına karşın, ülkemizden çıkış yapan Suriyelilerinde olduğu görüldü. Toplamda 13 bin 791 Suriyeli "Birebir Formülü" kapmasında ülkemizden çıkış yaparken, 5 bin 188 kişinin Almanya'ya gittiği belirlendi. Almanya'nın ardından en çok tercih edilen ülke 2 bin 609 kişiyle Hollanda, bin 837 kişiyle de Fransa olarak saptandı.

Son Güncelleme: 07.06.2018 07:02
Anahtar Kelimeler:
Türkiyede Kaç Milyon Suriyeli Yaşıyor?Ajans Press
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