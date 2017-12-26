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UYF Başkanı Akif Manaf 25. TAFISA Dünya Kongresi'nde

Marmara Yoga Spor Kulübü (MAYOK), üyelik başvurusunda bulunduğu TAFISA’nın (Uluslararası Herkes için Spor Birliği) 15-19 Kasım 2017’de Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlediği kongreye katıldı.

UYF Başkanı Akif Manaf 25. TAFISA Dünya Kongresi'nde

Marmara Yoga Spor Kulübü (MAYOK), üyelik başvurusunda bulunduğu TAFISA’nın (Uluslararası Herkes için Spor Birliği) 15-19 Kasım 2017’de Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlediği kongreye katıldı.

26 Aralık 2017 Salı 20:54
UYF Başkanı Akif Manaf 25. TAFISA Dünya Kongresi'nde

UYF Başkanı Akif Manaf 25. TAFISA Dünya Kongresi'nde

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf kongrede, Orijinal Yoga Sistemi’nin bir Dünya Mirası olarak insanlığa tanıtılması ve uygulanmasının yaygınlaştırılması amacıyla pek çok federasyon ve benzeri kurum başkanı, organizasyon yetkilileri ve TAFISA yönetim kadrosu ile görüşmeler yaptı. Kurulan ilişkiler neticesinde önümüzdeki dönemlerde TAFISA organizasyonlarında ve hatta TAFISA üyesi olan/olmayan pek çok kurumun düzenlediği organizasyonda Marmara Yoga Spor Kulübü ve Uluslararası Yoga Federasyonu olarak yer alınmasında görüş birliğine varıldı. Eşsiz Orijinal Yoga Sistemi bilgilerinin teorik ve pratik olarak dünya platformunda aktarılması, artık daha geniş yer bulacak!

Açılımı, “The Association For International Sport For All” yani “Uluslararası Herkes için Spor Birliği” olan TAFISA’nın her kıtadan ve 160 ülkeden, 300’den fazla üyesi bulunuyor. TAFISA’nın geçmişi 1960’lara dayanıyor, resmi olarak 1991’de Fransa-Bordo kentinde 40 ülkenin katılımı ile kuruldu. 2005 yılında ilk ofisini Almanya-Frankfurt’ta açtı. Aradan geçen 26 yıl boyunca oldukça yoğun çalışan örgüt bugün Dünyada “Sport For All – Herkes için Spor” için bir lider konumuna geldi.  

Sport for All Games

TAFISA tarafından düzenlenen oyunların temel amacı: “Herkes için Spor” hareketinin tanıtımı ve fiziksel aktiviteye katılımı teşvik etmek; geleneksel sporları ve oyunları, dolayısıyla da dünyanın maddi olmayan mirasını koruma ve geliştirme olarak özetlenebilir. Bu nedenle TAFISA ve UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) sıkı bir işbirliği içinde de çalışmakta.

Önümüzdeki Dönemde Uluslararası TAFISA Etkinlikleri’ne, Türkiye’den MAYOK Olarak İştiraklerimiz
1st TAFISA European Sport for All Games

Hollanda’nın kuzeyinde yer alan Fryslan eyaletinde 3-7 Ağustos 2018 yılında gerçekleştirilecek bu etkinlik ilk defa düzenleniyor. Marmara Yoga Spor Kulübü (MAYOK) olarak oyunlara katılacak sporculara her sabah toplu Yoga seansı yaptırılması ve Yoga koreografilerinin sunulması için gerekli ayarlamalar yapıldı.

26. TAFISA World Congress

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 13-17 Kasım 2019’da yapılacak kongrede Marmara Yoga Spor Kulübü olarak yer alacağız ve Orijinal Yoga Sistemi’ni katılımcılara anlatma fırsatımız olacak.

7'th TAFISA World Sport for All Games

23-30 Eylül 2020 yılında Portekiz’in Lizbon kentinde yapılacak oyunlara 100’den fazla ülkeden 50.000 civarında katılımcının iştirak etmesi beklenmektedir. Bu muhteşem organizasyona katılarak insanlığın barış ve sevginin temeli olan Orijinal Yoga Sistemi ile tanışması sağlanacak.

Son Güncelleme: 26.12.2017 18:51
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