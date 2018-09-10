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Uzaklaştırma cezası alan koca dehşet saçtı 

Kocaeli'nde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Sait Parlakyıldız, eve zorla girerek, eşi Elif Parlakyıldız'ın üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Elif Parlakyıldız, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirirken, kaçan katil zanlısı koca, polis tarafından yakalandı

Uzaklaştırma cezası alan koca dehşet saçtı 

Kocaeli'nde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Sait Parlakyıldız, eve zorla girerek, eşi Elif Parlakyıldız'ın üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Elif Parlakyıldız, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirirken, kaçan katil zanlısı koca, polis tarafından yakalandı

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:55
Uzaklaştırma cezası alan koca dehşet saçtı 

Uzaklaştırma cezası alan koca dehşet saçtı 


Eşine yaklaşması mahkeme kararı ile yasaklanan koca Sait Parlakyıldız, eşinin yaşadığı eve zorla girerek tabanca ile kurşun yagdırdı. Elif Parlakyıldız kaldırıldığı hastanede can verdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, dün gece bir kadın cinayeti daha işlendi. Olay, Darıca Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak'ta meydana geldi. Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Sait Parlakyıldız, eve geldi. Kapıyı yumruklayan Palakyıldız, eşinden kapıyı açmasını istedi. Elif Parlakyıldız, kapıyı açmayınca Sait Parlakyıldız, tabancasını çıkarıp, kapının kilidine art arda ateş etti. Kapı kilinin bulunduğu yerin kırılmasıyla içeri giren Sait Parlakyıldız, eşinin üzerine 4 el ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI


Edinilen bilgiye göre Elif Parlakyıldız, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Sait Parlakyıldız ise olayın ardından kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Parlakyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL EVE 200 METRE UZAKLIKTAKİ PARKTA YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan Sait Parlakyıldız'ı evden 200 metre uzaklıktaki parkta yakaladı. Parlakyıldız'ın olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Polis, olay yerinde incelemelerde bulunurken, evin kapısının kilidinin kurşunlarla parçalandığı görüldü.
Gemilerde çalışan Sait Parlakyıldız'ın ifadesinde, eşinin biriyle ilişkisi olduğunu, bu nedenle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olay sonrası başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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