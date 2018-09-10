Uzaklaştırma cezası alan koca dehşet saçtı
Eşine yaklaşması mahkeme kararı ile yasaklanan koca Sait Parlakyıldız, eşinin yaşadığı eve zorla girerek tabanca ile kurşun yagdırdı. Elif Parlakyıldız kaldırıldığı hastanede can verdi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Edinilen bilgiye göre Elif Parlakyıldız, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Sait Parlakyıldız ise olayın ardından kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Parlakyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KATİL EVE 200 METRE UZAKLIKTAKİ PARKTA YAKALANDI
Polis, olayın ardından kaçan Sait Parlakyıldız'ı evden 200 metre uzaklıktaki parkta yakaladı. Parlakyıldız'ın olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Polis, olay yerinde incelemelerde bulunurken, evin kapısının kilidinin kurşunlarla parçalandığı görüldü.
Gemilerde çalışan Sait Parlakyıldız'ın ifadesinde, eşinin biriyle ilişkisi olduğunu, bu nedenle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olay sonrası başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.