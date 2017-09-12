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Yardım edin çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı

Bolu'da yalnız kaldığı evin balkonuna çıkarak yardım isteyen gencin çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı. Evde baygın olarak bulunan genç hastaneye kaldırıldı, olayın gizemini polis araştırıyor.

Yardım edin çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı

Bolu'da yalnız kaldığı evin balkonuna çıkarak yardım isteyen gencin çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı. Evde baygın olarak bulunan genç hastaneye kaldırıldı, olayın gizemini polis araştırıyor.

12 Eylül 2017 Salı 01:35
Yardım edin çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı

Yardım edin çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı

Evde yalnız başına kaldığı bir sırada balkona çıkarak 'Yardım edin beni kurtarın' bağıran gencin çığlığı mahalleyi ayaklandırdı.

Son Dakika Bolu, Gece geç saatlerde balkona çıkarak yardım isteyen bir gencin çığlığı, 112 acil ve itfaiye ekipleri ile polisi harekete geçirdi. Bolu'da gece yarısı meydana gelen olayın kahramanı 25 yaşındaki Ömer Faruk Kocakaya. Kocakaya, balkona çıkarak "yardım edin, beni kurtarın"diye bağırması üzerine koca mahalle ayağa kalktı

POLİS, İTFAİYE VE AMBULANS GELDİ AMA!

Bolu'da, gece saatlerinde evinin balkonuna çıkarak "yardım edin, beni kurtarın" diye bağıran genç mahalle sakinlerini sokağa döktü.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Şehit Necip Emre Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 25 yaşındaki Ömer Faruk Kocakaya isimli genç, evinin balkonuna çıkarak "yardım edin, beni kurtarın" diyerek bağırdıktan sonra tekrar evine girdi. Evin içinde de bağıran ve yardım isteyen genci duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdiler.

Olay yerine gelen ekipler sesin geldiği dairenin kapısının kapalı olması üzerine, eve balkondan girilmesi için itfaiye ekiplerine haber verdiler. Eve giren itfaiye ekipleri Kocakaya'yı yerde baygın halde yatarken buldular.
112 Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olayda, 25 yaşındaki Kocakaya ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Gencin yardım çığlıklarıyla panik yaşayan onlarca mahalleli olay yerinde toplanarak dakikalarca Kocakaya'nın evden çıkarılmasını bekledi.

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