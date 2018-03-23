Bir uzaylı efsanesi daha çöktü: Ata dedikleri Fetüs çıktı

UFO'cu çevrelerin yıllardır uzaydan gelen ATA olarak idda ettiği iskeletin sırrı uzun bir DNA araştırmasının ardından çözüldü. Bugün Sputnik'te yer alah habere göre 2003 yılında Şili'de bulunan iskeletin bir insan fetüsü olduğu belirlendi.

ATMACA ÇÖLÜ'NDE BULUNMUŞTU

Bilim insanları uzun süredir 'dünya dışı bir canlıya' ait olduğu iddiaları ile gündeme gelen Şili'nin Atacama Çölü'nde bulunan mumyalanmış iskeletin sırrını çözdü.

Kaliforniya Üniversitesi, San Fransisco Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların 5 yıllık çalışması sonucunda 2003 yılında bulunan ve bulunduğu yere atıfla 'Ata' olarak adlandırılan iskeletin 'daha önce bilinmeyen ağır genetik mutasyonlara uğramış bir insan fetüsüne' ait olduğu açıklandı.

15 santimetre boyundaki iskelet bir deri kese içinde, terk edilmiş bir kilisenin yakınında bulunmuştu. İskeletin 1970'li yıllarda öldüğünün belirlendiği belirtilmişti.

Uzaylıların varlığına inananlar ise uzun süredir Ata'nın dünya dışı varlığa ait bir iskelet olduğunu savunuyordu.

2003 yılında, Şili'de Atacama Çölü'nde ıssız bir kasabada keşfedilen ve uzaylı olduğuna inanılan garip iskeletin sırrı çözüldü. Uzun bir kafatası, batık göz yuvaları ve inanılmaz derecede küçük bir gövdeye sahip bu uzaylı sanılan canlı aslında bir insanmış.

Bunlar arasında Ata hakkında 'Sirius' adlı bir belgesel de çeken araştırmacı Steven Greeer de vardı.

Uzun bir kafatasına ve eğimli göz çukurlarına sahip mumyalanmış iskelet normalde 12 olması gerekirken 10 adet kaburga kemiğine sahip. Ayrıca 15 santimetre boyunda olmasına karşın kemik yapısı 6 yaşındaki bir çocuğunkine eş değer.

KARABORSADA SATILMIŞTI

İskelet bulunduktan sonra önce karaborsada satılmış ve son olarak İspanyol bir iş adamının eline geçmişti. Stanford Üniversitesi'nden mikrobiyolog Dr. Garry Nolan iskeletin varlığını bir arkadaşından duyduktan sonra bu gizemin kaynağını çözmek için harekete geçtiğini anlattı. Nolan "Bu türe bakıp da bunun ilginç olmadığını söyleyemezsiniz. Epey dramatik. O nedenle arkadaşıma 'Bak bu ne olursa olsun, eğer DNA'sı varsa analizleri yapabilirim dedim' diye konuştu.

Sirius belgeselinin yapımcılarıyla iletişim kurduktan sonra da kendisi ve meslektaşlarının iskelet üzeridne analizleri yapmaya başladığını kaydeden Dr. Nolan ilk olarak incelemeler sonucunda 'iskeletin bir dişi insan fetüsüne ait olduğunu kesin olarak belirlediklerini' ve fetüsün Amerikan yerlisi ve Avrupalı ataları olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

GENETİK MUTASYONA UĞRAMIŞ

Araştırmanın sonraki aşamasında ekibe katılan Dr. Atul Butte'nin de yardımıyla iskeletin uzaylıyı andıran görünümünde genetik faktörlerin rol oynadığı ortaya çıktı.

Araştırmada son DNA teknolojisini kullanan ekip iskeletin cüceliğin yanı sıra çeşitli kemik ve büyüme bozukluğu bağlantılı nadir görülen genetik mutasyonlar nedeniyle bu olağandışı görünüme kavuştuğunu belirledi.

Araştırmada daha önce bilim dünyası tarafından bilinmeyen ve kemik hastalıklarına yol açtığı varsayılan 4 adet genetik mutasyon da tespit edildi.

Bu prematüre kemik yaşlanması ve diğer kemik bozukluklarına yol açan genetik rahatsızlıklar Ata'nın olduğundan daha yaşlı bir kemik yapısına sahipmiş gibi gözükmesine yol açtı.

Dr. Butte "Doktorlar hastalar ve aileleri için incelemeler yaparken genellikle tek bir neden arar. Bu çok nadir ya da olağandışı bir mutasyon olabilir. Ancak bu vakada biz birkaç şeyin yolunda gitmediğinden epey eminiz" dedi.

