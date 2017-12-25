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Buzullar eriyince Amerika'nın gizli atom silahları ortaya saçıldı

Amerika'nın SSCB döneminde buzulların altına oyduğu dev tüneller içine gizlediği atom başlıklı füzeler, küresel ısınmayla birlikte ortaya çıktı.

Buzullar eriyince Amerika'nın gizli atom silahları ortaya saçıldı

Amerika'nın SSCB döneminde buzulların altına oyduğu dev tüneller içine gizlediği atom başlıklı füzeler, küresel ısınmayla birlikte ortaya çıktı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 20:12
Buzullar eriyince Amerika'nın gizli atom silahları ortaya saçıldı

Buzullar eriyince Amerika'nın gizli atom silahları ortaya saçıldı

Küresel ısınma, Amerika'nın gizli silah depolarını ortaya çıkardı. Üstelik Rusya'nın burnunun hemen dibinde. Grönland'da buzulların erimesiyle bulunan gizli ABD üssü, küresel ısınmaya bağlı olarak eriyen buzullarla korkunç bir tehlikeye neden olma olasılığı doğurdu.


Soğuk savaş zamanında 200 kişilik bir ekip tarafından nükleer güç ile inşa edilen ve Amerika tarafından "Buzsolucanı Projesi" olarak adlandırılan şehrin altındaki 4000 kilometre uzunluğundaki tünele SSCB'ye karşı kullanılmak üzere 600 adet balistik füze yerleştirildi.

Bölge üzerinde araştırma yapan uzmanlar küresel ısınmadan dolayı Grönland'daki büyük buzul kütlesinin çökmesiyle, gizli nükleer tabakada da çöküntü yaşanabileceğini, yıllar önce saklanan tonlarca kanserojen kimyasalın denize salınabileceğini söylüyor.

Soğuk savaş zamanında hükümetlerin gizli çalışmalarının en büyük kanıtlarını içeren şehir, buzulların altında gizemini koruyor.
Araştırmacılar 1967'den sonra şehir terk edildikten sonra gizli bir tünelden konuyla ilgili dökümanlara ulaşarak Iceworm projesinden haberdar oldu.

Son Güncelleme: 25.12.2017 18:03
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