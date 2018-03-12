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Çin 2040'a kadar nükleer yakıtlı uzay mekiği yapacak

Çin, 2040'a kadar nükleer yakıtlı uzay mekiği geliştirmeyi hedefliyor.

Çin 2040'a kadar nükleer yakıtlı uzay mekiği yapacak

Çin, 2040'a kadar nükleer yakıtlı uzay mekiği geliştirmeyi hedefliyor.

12 Mart 2018 Pazartesi 18:27
Çin 2040'a kadar nükleer yakıtlı uzay mekiği yapacak

PEKİN (AA) - Çin'in 2040 yılına kadar nükleer yakıtlı uzay mekiği geliştirmeyi hedeflediği açıklandı.

Çinli havacılık yetkilileri, başkent Pekin’de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi yıllık toplantıları çerçevesinde, Mars’a keşif aracı gönderilmesi, uzay turizmi ve nükleer yakıtlı uzay mekiği programı hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çin Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi (CASC) araştırmacısı Cou Veyciang, ülkenin 2020’li yıllarında Mars’a göndermeyi planladığı keşif aracının yakıt ve motor teknolojileri sistemlerinde ilerleme sağlandığını ve aracın testlerine başlandığını belirtti.

İlk Mars görevinde keşif aracının Kızıl Gezegen'e düzgün şekilde inmesi ve devriye görevi yapmasının planlandığını dile getiren Cou, Mars’a gönderilecek ikinci keşif aracının da Kızıl Gezegen’e gittikten sonra Dünya'ya geri gelme kabiliyetine sahip olacağını söyledi.

Çin, 2040'a kadar nükleer yakıtlı uzay mekiği geliştirecek

CASC’den diğer bir yetkili Liu Cırang da ülkenin nükleer enerji alanındaki ekiplerinin Uzay Nükleer Enerji Planı’na göre araştırmalarını yürüttüğünü kaydetti. CASC’nin 2040'a kadar nükleer yakıtlı uzay mekiği geliştirmeyi hedeflediğini ifade eden Liu, böyle bir mekiğin geliştirilmesinin uzay seyahatlerinde dönüm noktası oluşturacağını vurguladı.

Tekrar kullanılabilen roketlerle uzay turizmi

CASC’nin bir başka yetkilisi Cang Hongvın, defalarca uzaya gidip gelebilen yeni nesil uzay araçları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yapısı hakkında bilgi verilmeyen söz konusu araçlarla milyonlarca dolar harcanarak yapılan yakın uzay görevlerinin maliyetinin düşürülmesi ve uzaya turistik seyahatler düzenlenmesi planlanıyor.

Pekin yönetimi, 2022 yılına kadar yörüngede kalıcı bir uzay istasyonu kurmayı hedefliyor. Çin, bu hedefine ulaşması durumunda ABD ve Rusya'nın ardından uzay istasyonu kuran üçüncü ülke olacak. Ayrıca ABD ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay yüzeyine araç indiren üçüncü ülke olan Çin, 1976'dan bu yana Ay'a keşif için araç gönderen tek ülke konumunda.

Muhabir: Fuat Kabakçı


Anahtar Kelimeler:
CASCÇinTeknolojiUzay
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