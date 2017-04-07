﻿
BİLİM-TEKNOLOJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Nisan 2017 Cuma 07:53

Dünya'ya en çok benzeyen yıldız bulundu

Bilim insanları etrafında atmosfer olan bir gezegen buldu. Güneş sisteminin ötesinde hayat izleri ararken keşfedilen gezegen şimdilik dünyaya oldukça uzak, ancak yine de heyecan verici bir keşif olarak değerlendiriliyor.

Dünya'ya en çok benzeyen yıldız bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Dünya'ya en çok benzeyen yıldız bulundu

Evrende dünyaya çok benzeyen, atmosfer yapısı ile dikkat çeken yeni bir gezegen keşfedildi. Bilim insanları GJ 1132b olarak bilinen dünyanın 1,4 katı büyüklüğünde ve dünyadan 39 ışık yılı mesafede olan bir dünyayı incelediklerini söyledi

Bilim insanları süper Dünya ismini verdikleri gezegenin etrafını su veya metan gazı yada her ikisinden oluşan kalın bir gaz tabakasının çevrelediğini gözlemlediklerini söylediler. Çalışma, Astronomical Journal'da yayınlandı.

Bilim insanları etrafında atmosfer olan bir gezegen bulmanın ve bunu fark etmenin güneş sisteminin ötesinde hayat aramak için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ancak, bilim adamları bu gezenin ısının 370 olması sebebiyle üzerinde yaşanabilmesinin hiç de ihtimal dahilinde olmadığını gösterdiğine işaret etti.

Araştırmayı yürüten New Castle Keele Üniversitesinden Dr John Southworth "Bildiğim kadarıyla hayatın mümkün olduğu en yüksek sıcaklık 120 C derecedir. Bu sıcaklık da bu gezegenin sıcaklığından çok daha aşağıdadır " dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölünce dondurulan Türkler: 15 Türk ölünce dondurulmak isteniyor Ölünce dondurulan Türkler: 15 Türk ölünce dondurulmak...
Uzaylılar, Türkiye'de 400'den fazla kişiyi alıkoymuş Uzaylılar, Türkiye'de 400'den fazla kişiyi...
Linkedin Rusya'da yasaklandı Linkedin Rusya'da yasaklandı
Apple'ın geliri neden düştü. Apple'ın geliri neden düştü.
Twitter’ı satın almaktan vazgeçtiler Twitter’ı satın almaktan vazgeçtiler
Aziz Sancar; Barış için Nobel dahil her şeyimi ülkeme veririm Aziz Sancar; Barış için Nobel dahil her şeyimi...
Yukarı Çık

Ölünce dondurulan Türkler: 15 Türk ölünce...
Dondurularak öldükten sonra yeni bir hayata başlamak isteyenler arasında en az 15 Türk vatandaşının da...

Haberi Oku