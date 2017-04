Dünya'ya en çok benzeyen yıldız bulundu

Evrende dünyaya çok benzeyen, atmosfer yapısı ile dikkat çeken yeni bir gezegen keşfedildi. Bilim insanları GJ 1132b olarak bilinen dünyanın 1,4 katı büyüklüğünde ve dünyadan 39 ışık yılı mesafede olan bir dünyayı incelediklerini söylediBilim insanları süper Dünya ismini verdikleri gezegenin etrafını su veya metan gazı yada her ikisinden oluşan kalın bir gaz tabakasının çevrelediğini gözlemlediklerini söylediler. Çalışma, Astronomical Journal'da yayınlandı.Bilim insanları etrafında atmosfer olan bir gezegen bulmanın ve bunu fark etmenin güneş sisteminin ötesinde hayat aramak için önemli bir adım olduğunu söyledi.Ancak, bilim adamları bu gezenin ısının 370 olması sebebiyle üzerinde yaşanabilmesinin hiç de ihtimal dahilinde olmadığını gösterdiğine işaret etti.Araştırmayı yürüten New Castle Keele Üniversitesinden Dr John Southworth "Bildiğim kadarıyla hayatın mümkün olduğu en yüksek sıcaklık 120 C derecedir. Bu sıcaklık da bu gezegenin sıcaklığından çok daha aşağıdadır " dedi.