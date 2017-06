Isparta Gölcük'te yanardağ tehlikesi: Her an patlayabilir

UYARI YAPTI ÜSTÜ KAPATILDI

GÖKYÜZÜNDE HAREKET HALİNDEKİ UÇAKLARI DAHİ VURABİLİR

"YARIN YA DA 100 YIL SONRA OLABİLİR"

"ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULMALI"

"EN AZ 3 İSTASYON KURULMALI"

Türkiye'nin en genç yanardağları arasında gösterilen Gölcük Volkanik Gölü için bilim insanlarından uyarı geldi. Son olarak 24 bin yıl önce patlayan ve lav püskürten Isparta Gölcük Yanardağı'nın hala aktif olduğunu söyleyen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Jeotermal Enerji Yeraltı Suyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi eski Müdürü'nın genç ve aktif bir volkan olduğu için her an yeniden patlayabileceğini iddia ettiSüleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Özgür, Isparta merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Gölcük Yanardağı'nın her an patlayabileceği uyarısını yineledi. Bu uyarıyı geçmişte yaptığı halde halkın paniğe kapılmaması için konunun kapatıldığını öne süren Prof. Dr. Özgür, "Bu tutum doğru değil. Biz bilim adamlarına düşen bunun hayati bir uyarı olduğunu hatırlatmaktır" dedi.DHA'nın haberine göre; En son 24 bin yıl önce patlayan Gölcük Yanardağı'nın sürekli izlenmesi gerektiğine dikkati çeken Prof.Dr. Özgür, "Gölcük'te hala gaz çıkışları görüyoruz. Patlarsa dev parçalar 10 kilometre yukarı fırlayabilir. Bu şu demek oluyor; uçakları dahi vurabilir. Patlama lav şeklinde gerçekleşirse, sıcaklığı 1000 dereceyi bulan lavlar şehre akıp canlılara zarar verebilir" diye konuştu.Gaz çıkışlarının büyük olasılıkla derindeki magma odasından kaynaklandığını belirten Özgür, "Burada görülüyor ki yanardağ şu an suskun ama ileride tekrar aktif olabilir. Bu yarın olabilir, 6 ay sonra olabilir, 10 hatta 100 yıl sonra da olabilir. 100 yıl jeoloji takviminde oldukça kısa bir zamandır. Bu nedenle yörede yaşayan insanların, canlarının korunabilmesi ve can kayıplarının önlenebilmesi için bu volkanların devamlı izlenmesi gerekmektedir" dedi.Gölcük'ün Yunanistan'dan başlayan bir volkan zincirinin devamı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özgür, şöyle dedi:"Orada olduğu gibi sismik yöntemlerle yer hareketleri izlenebilir. Ayrıca yeryüzü topoğrafyasında bir kabarma olup olmadığı artık bilinebiliyor, araştırılabilir. Gaz çıkışında miktar değişimleri izlenmeli. İzotoplarla incelemeler ve bir erken uyarı sistemi kurulmalı. Bu daha önce de bahsettiğimiz gibi çeşitli volkanlarda yapıldı. Japonya'da yapıldı, can ve mal kaybı olmaması için önlemler alındı. Biz de bunu Isparta'da yapabiliriz. Daha yapılacak çok şey var, yeter ki yerel yöneticiler bize stratejik anlamda, lojistik anlamda destek sağlasın."1988 yılından bu yana çalışma yaptıkları bu bölgeyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde 3 proje yürütüldüğünü de kaydeden Özgür, izleme çalışması yapılabilmesi için proje hazırladıklarını ve proje kapsamında gerekli noktalara en az 3 istasyon kurulması gerektiğini açıkladı. Kurulacak istasyonlar sayesinde sürekli ölçüm yapılıp elde edilen verilerin merkezde kayıt altına alınmasının sağlanacağını vurgulayan Prof. Dr. Özgür, erken uyarı sisteminin altyapısını oluşturmak için TUBİTAK ile çalışma yaptıklarına da değindi. Prof.Dr. Özgür, şöyle devam etti:"Gölcük kraterinin izlenmesi için birtakım görüşmeler yaptım. Fakat bir sonuca ulaşılamadı. Bununla ilgili özellikle gaz analizlerinin yapılması gerekiyordu. ABD'lilerle görüştüm. Bize yardımcı olacaklardı ama burada mahalli olarak muhatap bulamadığım için gerçekleştiremedim. Bir ara bu konuyu kapatmak istedi yöneticiler. Bunun için halkı sakinleştirmek için birtakım 'tehlike yoktur' gibi demeçler verdiler. Tabii bu da doğru değil."