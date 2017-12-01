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Milyarlarca yüksek enerjili kozmik ışın parçacığı tespit edildi

Ülkenin Maymun Kral adını verdiği bilimsel araştırma ve gözlem uydusunun bulguları Nature dergisinde yayımlandı.

Milyarlarca yüksek enerjili kozmik ışın parçacığı tespit edildi

Ülkenin Maymun Kral adını verdiği bilimsel araştırma ve gözlem uydusunun bulguları Nature dergisinde yayımlandı.

01 Aralık 2017 Cuma 09:44
Milyarlarca yüksek enerjili kozmik ışın parçacığı tespit edildi

PEKİN (AA) - Çin’in Karanlık Madde Parçacık Araştırma (DAMPE) uydusu Vukong (Maymun Kral), 3,5 milyardan fazla yüksek enerjili kozmik ışın parçacıkları tespit etti.

Şinhua ajansının haberine göre, iki yıl önce dünyadan 500 kilometre uzaklıktaki yörüngesine gönderilen 1,9 ton ağırlığındaki Vukong uydusu 3,5 milyardan fazla yüksek enerjili kozmik ışın parçacıkları ve 20 milyon civarında elektron ve pozitron saptadı.

Haberde, uzayda yaptığı taramalarda yüksek enerjili elektron ve gama ışınlarını ölçtüğü kaydedilen Vukong’un bu sayede elektron ve ışınların neden olduğu muhtemel karanlık madde izlerini belirlediği ve karanlık maddenin uzaydaki dağılımına ilişkin bulgular topladığı vurgulandı.

Fırlatıldığı günden bu yana uzayı 4 defa tarayan ve ışın parçacıklarının izlerini takip eden uydunun bu yöntemle karanlık maddeler üzerindeki "görünmezlik pelerini”ni kaldırdığı dile getirildi.

Çin Bilimleri Akademisi Araştırmacısı Çang Cin, uydunun yüksek enerjili evreni gözlemlemede mevcut anlayışın ötesinde bir bakış açısı getirerek mevcut gözlem yeteneklerinde yeni bir pencere açtığını söyledi.

Karanlık madde aramanın uzayda saklambaç oynamak gibi olduğunu belirten Çang, uydudaki sensörlerin ne kadar hassas olursa keşiflerin o kadar mümkün hale geldiğini dile getirdi.

Uydunun elde ettiği bulgular "Nature" dergisinde yayımlandı.

Muhabir: Fuat Kabakçı

Anahtar Kelimeler:
BilimÇinDAMPEUyduVukongYüksek Enerjili Kozmik ışın
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