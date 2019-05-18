ODTÜ'de Maker Space Alanı ve BİLTEMM Laboratuvarı Açıldı

LEGO Education ve Türkiye ortağı Teknokta iş birliği ile, ODTÜ'de (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) STEM eğitiminin inovasyon odaklı çalışmalarla destekleneceği Maker Space alanı ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezi (BİLTEMM) Laboratuvarı açıldı. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün yaptığı açılışa Teknokta Yenilikçi Öğrenim Çözümleri Genel Müdürü Fatma Bezek, LEGO Education Asya, Okyanusya ve Afrika Direktörü Villy Outzen ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri katıldı.

LEGO Education ve Türkiye ortağı TEKNOKTA Yenilikçi Öğrenim Çözümleri işbirliği ile ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi'nde STEM eğitiminin inovasyon ve maker odaklı çalışmalarla destekleneceği, Maker Space alanı ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEMM) Laboratuvarı açıldı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, TEKNOKTA Yenilikçi Öğrenim Çözümleri Genel Müdürü Fatma Bezek, LEGO Education Asya, Okyanusya ve Afrika Direktörü Villy Outzen, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve davetliler katıldı.

Çocuk ve Gençler İçin Maker Space Alanı

ODTÜ, LEGO Education ve Türkiye ortağı TEKNOKTA işbirliği ile ODTÜ Bilim Müzesi içinde açılan Maker Space alanından farklı yaş grubundaki çocuk ve gençler yararlanacaklar. Eğitmenler gözetiminde çeşitli MAKER etkinliklerine katılacak olan çocuk ve gençlerin, evrensel "yaparak öğrenme" araçları ile MAKER uygulamalarını özümsemeleri hedefleniyor. Maker Space alanında bulunan eğitim araçlarıyla çocuklar tasarımdan üretime ve uygulamaya kadar pek çok aşamayı deneyimleme fırsatı bulacak.

Öğretmen ve Öğretmen Adayları için BİLTEMM

ODTÜ Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEMM) öğretmen ve öğretmen adaylarının STEM eğitimine yönelik LEGO Education Maker Space alanında yapılacak çalışmalarla ayrıca, öğretmenler tarafından kullanılabilecek yenilikçi "eğitim içerikleri" üretilecek. ODTÜ akademisyenleri ile LEGO Education Academy Türkiye ve uluslararası ekibinin iş birliği ile Maker Space alanında gerçekleşecek araştırma ve eğitim faaliyetleri ile MAKER hareketinin toplum ve bireyler için önemi hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

İnovasyon Atölyesi olarak faaliyet gösterecek olan laboratuvarda yapılacak çalışmalarla, öğretmenler tarafından kullanılabilecek yenilikçi "eğitim içerikleri" de üretilecek. BİLTEMM bünyesinde; LEGO Education setleri ile öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeyi hedefleyen STEM eğitimi yaklaşımlarının, K-12 eğitimine kazandırılmasına yönelik araştırma ve uygulama faaliyetleri gerçekleşecek. Ayrıca toplumda dezavantajlı gruplara yönelik nitelikli STEM eğitiminin ulaştırılabilmesi için uygulama ve araştırmalar da yürütülecek.

LEGO Education Asya, Okyanusya ve Afrika Direktörü Villy Outzen konuyla ilgili şunları söyledi: "Daha iyi bir gelecek için; çocukların erken yaşta bilimle tanışması ve 21. yüzyıl becerilerine sahip, bireyler olarak yetişmesinde STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) odaklı eğitim büyük önem taşıyor. Çocukların bu becerileri kazanabilmesi için özgüven kazanmaları gerekir. LEGO'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı özgüven araştırması da gösteriyor ki, "yaparak öğrenme" çocuklarda öğrenme özgüvenini arttırıyor. STEM eğitiminin yaygınlaşması için ODTÜ ile yaptığımız bu işbirliği ile öğrenci ve öğretmenlerin bu alandaki vizyonlarına da katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Açılış töreninde bir konuşma yapan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ BİLTEMM ve LEGO Education arasındaki işbirliğinde, her iki paydaşın da eğitimdeki bilimsel ve pedogojik yaklaşımından ödün vermemesinin öneminin altını çizdi ve şunları söyledi: "Her geçen gün bu becerilere bilgi-işlemsel düşünme, tasarım odaklı düşünme, dijital okuryazarlık gibi yeni beceriler ve STEM yaklaşımı gibi bütüncül yaklaşımlar da eklenmektedir. ODTU BILTEMM ve LEGO EDUCATION arasındaki işbirliğinin tohumları bu bağlamda atılmıştır. Bu noktadan hareketle bu işbirliği ile az önce sözünü ettiğim yeni çağın becerilerinin hem Türkiye'deki öğrencilere, hem de öğrencileri hayata hazırlayan öğretmen ve eğitimcilere ulaştırılmasında liderlik etmek, yerel içerikler oluşturmak ve hatta burada oluşturulan yerel içeriklerin uluslararası platformlarda paylaşılması hedeflenmektedir."