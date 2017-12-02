Otomotiv Test Merkezi için protokol imzalandı

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden Otomotiv Test Merkezi'ne ilişkin, "İnşallah 2018'in ikinci yarısında ilk pistin kazmasını vurmak suretiyle Yenişehir'de artık Otomotiv Test Merkezi'nin efsane olmaya namzet durumunu ortadan kaldıracağız." dedi.

Çavuşoğlu, ilçeye bağlı Çardak köyünde Otomotiv Test Merkezi'nin kurulacağı alanda düzenlenen protokol imza töreninde, ilçenin teknoloji, otomotiv, sanayi ve tarımın üssü olacağı düşünülen bir bölgede bulunduğunu söyledi.

Hızlı tren, Otomotiv Test Merkezi, organize sanayi bölgesi ve hava alanındaki kargo uçuşlarına ilişkin çalışmalarının devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Bakanlar Kurulu oturumları esnasında ve onun dışındaki süreçlerde sık sık bir araya gelerek, Otomotiv Test Merkezi'nin gidişatı, geleceği ve planlamasıyla ilgili fikir teatilerinde bulunduk." ifadesini kullandı.

"İlk pistin kazması 2018'in ikinci yarısında vurulacak"

Merkezin hayata geçirilmesi noktasında aşılması gereken bir konu bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün o konunun aşılmasında bir gayreti oldu. Bir taraftan TSE, bir taraftan Savunma Sanayi Müsteşarlığı, diğer taraftan işin içine TÜBİTAK'ı da katmak suretiyle bugün somut bir adım atma noktasına geldik. Burası 4 bin 350 dönümlük bir yer ve 13 pisti, 7 laboratuvarı olacak. Gerek'de yerli üreticilerin ürettiği, gerek yurt dışında üretilen otomobillerin testlerinin yapılacağı bir yer olacak burası. İnşallah 2018'in ikinci yarısında ilk pistin kazmasını vurmak suretiyle, Allah'ın izniyle, Yenişehir'de artık Otomotiv Test Merkezi'nin efsane olmaya namzet durumunu ortadan kaldıracağız." Çavuşoğlu, Otomotiv Test Merkezi'nin hayırlı olmasını dileyerek, "Savunma araçlarının da otomotiv yan kollarına ilişkin hususların da testleri burada yapılacak. Yerli üretim olarak üretilen otomotivlerimizin buradan başka ülkelerin test merkezlerine gönderilmesi, elbette bir kaynak, bir gidere tekabül ediyordu. Artık inşallah bu kaynak, Yenişehir'de, Türkiye'de kalacak. Hem üretici hem de buradaki insanımız, Bursa'mız bu noktada çok yönlü bir memnuniyet yaşayacak." dedi."Yerli otomobil yapacaksak test merkezine ihtiyacımız var"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Test Merkezi'nin hayata geçme süresinin Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin süresiyle eş zamanlı olduğunu vurgulayarak, "Çünkü sadece tasarlamak, üretmek yetmez. Bunu test edip onaylamanız, değerlendirmeniz gerekir. Dolayısıyla buraya kuracağımız merkez Otomotiv Test Merkezi veya kara araçları test merkezi son derece önemli. Bir yerli marka otomobil yapacaksak mutlaka test merkezine ihtiyacımız var. İşte burada bugün imzasını atacağımız test merkezi bu ihtiyacı karşılaşacak." diye konuştu.

"Bu otomobili bütün dünyaya satacağız"

"Biz sadece Türkiye için otomobil yapmayacağız." diyen Bakan Özlü, şunları kaydetti:

"Dünya için bu otomobili yapacağız. Bu otomobili bütün dünyaya satacağız. Sadece iç pazarı hedeflemiyoruz. Zaten bugün Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Dolayısıyla yerli marka otomobil, Türkiye'nin otomobili de Türkiye'nin ihracat yapacağı, ihraç edeceği ürünlerin başında gelecek. İnşallah biz de ileride diğer ülkeler gibi başka ülkelerde de otomobil fabrikaları kuracağız. Otomotiv sektöründe Türkiye'de çok ciddi bir altyapı var. Son 50-60 yılda oluşan ana sanayisi, yan sanayisi, tasarım mühendisleri, üretim mühendisleri. Teknik olarak hiçbir sorunumuz yok. Biz sadece Türkiye'ye has, Türkiye'ye özgü bir marka yapmak istiyoruz. Nasıl Almanya, Japonya denilince aklımıza birkaç marka geliyor, Türkiye denildiği zaman da dünyada inşallah öyle bir marka oluşturacağız ki Türkiye ismiyle eş, akla gelen bir markamız olacak."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Bakan Özlü, daha sonra protokolü imzaladı.

Muhabir: Büşra Nur Özcan, Hüseyin Yesilkavak, Miraç Kaya