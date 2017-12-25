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Türkiye'nin ilk 4K çözünürlüklü planetaryumu açıldı

Türkiye'nin ilk 4K çözünürlüklü, eğitim-öğretim ve halka açık etkinlikler için kullanılacak planetaryumu olan "İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi E.C.A. Planetaryumu", düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye'nin ilk 4K çözünürlüklü planetaryumu açıldı

Türkiye'nin ilk 4K çözünürlüklü, eğitim-öğretim ve halka açık etkinlikler için kullanılacak planetaryumu olan "İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi E.C.A. Planetaryumu", düzenlenen törenle açıldı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 21:43
Türkiye'nin ilk 4K çözünürlüklü planetaryumu açıldı

Türkiye'nin ilk 4K çözünürlüklü planetaryumu açıldı

İSTANBUL(AA) - "İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi E.C.A. Planetaryumu" törenle açıldı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen törende, Türkiye'nin ilk 4K çözünürlüklü, bir üniversite birimi içinde kurulmuş, eğitim-öğretim ve halka açık etkinlikler için kullanılacak planetaryumun tanıtımı yapıldı.

Törende konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, planetaryumun 39 kişi kapasiteli olduğunu, bu yapının genç kuşaklara bilim sevgisi aşılamasını amaçladıklarını kaydetti.

"Planetaryumun öncelikli hedefi, ilk ve ortaokul öğrencileridir"

Planetaryumun, Türkiye'nin ilk üniversite planetaryumu olduğuna dikkati çeken Ak, "Ülkemizin ilk 4K çözünürlüklü, eğitim-öğretim amaçlı planetaryumudur. Gösteri malzemesi envanterine sahiptir. Bu planetaryum, ender rastlanır şekilde bir araştırma ve eğitim kurumunun parçasıdır. Astronomi konusunda sunumlar yapılabilecek, teleskopla güneş gözlemi yapılabilecek, hatta uygun durumlarda geceleri de astronomi gözlemleri de yaptırılabilecektir. Bu planetaryumun öncelikli hedefi, ilk ve ortaokul öğrencileridir. Milli eğitim müdürlüğünden de destek alınarak, astronomi ve uzay bilimleri bölümüne yapılan ziyaretlerin çok sık yapılması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, "İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi E.C.A. Planetaryumu"na geçen tören alanındakiler, burada hazırlanan gösteriyi izledi.

Planetaryum nedir?

Alınan bilgiye göre, üniversite öğrencileri için bir laboratuvar gibi de çalışabilecek planetaryumda, aynı zamanda planetaryumlar konusunda çalışanlara temel bilimsel sertifikalı eğitimler sunulacak. Planetaryum ve çevresindeki gözlemevleri, dershaneler ve astronomi müzesinde her yaş grubundan öğrenci ve meraklılara, programlı gösterimler yapılabilecek ve eğitim verilebilecek.

Planetaryumlar, yıldızlar, gezegenler gibi gök cisimleri ile ilgili görsel ve sesli kayıtların, kubbe biçimli ekranda izleyicilere sunulabildiği, aynı zamanda temel bilimlerden sosyal bilimlere kadar her yaş gurubuna görsel ve sesli sunumlar yapılabilen, özel teknolojik yapılar olarak biliniyor.

Muhabir: İsmail Özdemir

Son Güncelleme: 25.12.2017 19:48
Anahtar Kelimeler:
Teknoloji
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