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Üniversite öğrencileri elektromanyetik fırlatıcılı mini tank yaptı

Avrasya Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanan ve "Gökbörü 2" adı verilen tank, görüntü takip sistemi sayesinde objeyi takip ederek ışık ve gürültü olmadan elektromanyetik atış yapabiliyor.

Üniversite öğrencileri elektromanyetik fırlatıcılı mini tank yaptı

Avrasya Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanan ve "Gökbörü 2" adı verilen tank, görüntü takip sistemi sayesinde objeyi takip ederek ışık ve gürültü olmadan elektromanyetik atış yapabiliyor.

03 Haziran 2018 Pazar 12:25
Üniversite öğrencileri elektromanyetik fırlatıcılı mini tank yaptı

TRABZON (AA) - Trabzon'da Avrasya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, görüntü takip sistemiyle istenilen objeye elektromanyetik atış yapabilen "Gökbörü 2" adını verdikleri mini tank tasarladı.

TÜBİTAK tarafından "yarı otonom insansız savunma aracı" olarak desteklenen Gökbörü 2, Avrasya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Abdullah Bahadır ve Emre Çelik tarafından geliştirildi.

Barutsuz elektromanyetik fırlatıcısı bulunan tanka, obje tanıma sistemi, hedef takibi, eve geri dönme, internet üzerinden takip ve görüntü aktarım özelliklerini de ekleyen öğrenciler, ASELSAN'ın ürettiği ve ses hızının 6 katına ulaşabilen TUFAN'ı örnek aldı.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Alaa Eleyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye 2017 yılında başladıklarını, tankın arazi şartlarına uyum sağlayabilme gibi birçok özelliği bulunduğunu söyledi.

Tankın tablet bilgisayar üzerinden kontrol edilebildiğini ifade eden Eleyan, "Tankın en önemli özelliği barut kullanmadan çalışabilmesi. Görüntü işleme ve aktarımı sayesinde de anlık olarak obje takibi yapabiliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte öğrencilerimizle birlikte çok daha fazla özellikler ekleyerek daha da geliştirilmesini sağlayacağız. TÜBİTAK'ın desteklediği projemizin yüzde 70'i tamamlandı. Tankı daha da geliştirebilmek için yazılımlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ders projesi olarak başlattıkları tankta kısa zamanda önemli gelişme aşama kaydettiklerini anlatan öğrencilerden Emre Çelik, amaçlarının Türkiye'nin yeni nesil mühendisleri olarak bilim ve teknolojide daha da ileri seviyeye ulaşmasına katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Çelik, dünyada elektromanyetik atışlı sistemlerin son yıllarda daha çok ilgi gördüğünün altını çizerek, şöyle devam etti:

"Özellikle Amerika ve Çin bu konuda çok fazla çalışma yapıyor. Amerika şu anda bu şekildeki sistemleri destroyerlerine monte etmiş durumda. Türkiye olarak bizde de ASELSAN'ın yürüttüğü TUFAN projesi var. Üniversite öğrencileri olarak bizler de daha farklı modellemeler yaparak farklı şeyler çıkaracağımızı, ülkemize de katkımızın olabileceğini düşünüyoruz."

"En önemli özelliği sessiz ateş yapması"

Tankın özelliklerine de değinen Çelik, "Tankı tablet bilgisayar üzerinden kumanda edebiliyoruz. Eğer bir şekilde bağlantı koparsa geldiği rotayı takip ederek geri dönebiliyor. Bunun yanı sıra harita üzerinden belirlediğimiz koordinatları girdiğimizde kendisi o bölgeye gidebiliyor. Tank içerisinde dört adet bobin var ve bunlar sıralı ateşlenerek içerisindeki sisteme ivme kazandırıyor. Bu bir demir, iğne ya da çivi de olabilir. Elektromanyetik sistemin en önemli özelliği sessiz şekilde ateşleme yapması." diye konuştu.

Çelik, zorlu arazi koşullarına uygun olan tankın sessiz ateş etmesinin önemine dikkati çekerek, "Herhangi bir gürültü ya da ışık yok. Bu da karanlık bir ortamda veya operasyon bölgelerinde çok büyük avantaj çünkü ses ve ışık olduğu zaman yeriniz belli oluyor." dedi.

Sistemi sıralı bir şekilde tetiklediklerinde atışlarda hız sınırlaması olmayacağını vurgulayan Çelik, sistemin bu özelliği ile şu anda kullanılan silahlardan çok daha üstün bir yapıya sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Doktor Öğretim Üyesi Alaa EleyanElektromanyetik TankGökbörü 2TeknolojiTrabzon
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