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29 Haziran 2017 Perşembe 19:28

İzmir Torbalı'da orman yangını

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde çıkan orman yangını 8 dönümlük alanda zarara yol açtı.

İzmir Torbalı'da orman yangını
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İzmir Torbalı'da orman yangını


Torbalı'nın kırsal mahallesi Özbek'in Uyuzlar Mevkii'ndeki ormanlık bölgede, bugün saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 16 arazöz ve 4 dozer karadan, 2 helikopter ve 1 amfibi uçak ise havadan müdahaleye başladı. Kontrol altına alınan yangın söndürülürken, 8 dönümlük alan zarar gördü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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