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Kılıçdaroğlu aday göstermedi, bağımsız yarıştı ve kazandı

Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun başkanlığı kazandığı haberini alan ona oy verenler konvoylar oluşturarak meydanlara koştu.

Kılıçdaroğlu aday göstermedi, bağımsız yarıştı ve kazandı

Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun başkanlığı kazandığı haberini alan ona oy verenler konvoylar oluşturarak meydanlara koştu.

31 Mart 2019 Pazar 23:06
Kılıçdaroğlu aday göstermedi, bağımsız yarıştı ve kazandı

Bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu kıyasıya giden sandık sonuçlarında sosyal medyadan paylaştığı " Kırklareli Bizim" paylaşımı ile son sözü söyledi.

KAFA KAFAYA KIYASIYA REKABET

CHP'den aday gösterilmeyince seçimlere bağımsız olarak katılan Kesimoğlu, Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut ile kafa kafaya gittikleri sandık sayımlarında resmi olmayan sonuçlara göre 177 oy farkla Kırklareli'nin yeniden Belediye Başkanı seçildi.

Açılan sandık oylarına bakıldığında Bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu 17.052, Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut 16.878 ve Millet İttifakı adayı Tuna Soykan'ın 9.668 oy ile yarışı tamamladıkları öğrenildi.

Kırklareli'nin merkezinde olduğu kadar ilçelerde de heyecan dorukta idi. Ve resmi olmayan sandık sonuçlarına göre;

İLÇELERDE ZAFER KAZANANLAR

Babaeski CHP'li Abdullah Hacı, Demirköy AKP'li Recep Gün, Kofçaz AKP'li Ziya Karataş, Lüleburgaz CHP'li Murat Gerenli, Pehlivanköy AKP'li Hüseyin Açıkel, Pınarhisar AKP'li İhsan Talay, Vize CHP'li Ercan Özalp şeklinde oluştu.

BELDELERDE ZAFER KAZANANLAR

Ahmetbey CHP'li Mustafa Altıntaş, Alpullu AKP'li  Erhan Ceylan, Çakıllı MHP'li Mehmet Bayram, Evrensekiz Mustafa Nalbant, İğneada CHP'li Tahir Işık, İnece CHP'li Şahabettin Vardar, Kıyıköy CHP'li Ender Sevinç, Üsküp AKP'li Hüseyin Kasap şeklinde oluştu.

Son Güncelleme: 01.04.2019 22:18
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