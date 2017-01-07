Kırklareli Belediyesi yine sınıfta kaldı

Kemal KAÇMAZ
KIRKLARELİ
Kırklareli’nde dün öğlenden bu yana yaşanan kar yağışı sebebiyle ana yollar ve mahalle araları adeta buz patenine döndü.
Vatandaşların düşe kalka evlerine güçlükle gittiği gözlenirken, Kırklareli Belediyesi’nin sözde o kadar araç ve makine parkı olmasına rağmen yollara tuz atmaması vatandaşları isyan ettirdi.
BAŞKANA BÜYÜK SİTEM
Günler öncesinden kar yağışının yaşanacağı bilinmesine rağmen, hiçbir önlem alınmaması ve bu kadar duyarsız kalınmasına öfkesini dile getiren vatandaşlar; “Bugüne kadar hiç bir belediye başkanı döneminde bunu yaşamadık ama maalesef bu belediye başkanının ilgisiz kalmasına bir anlam veremiyoruz” dediler.
SÖZDE MAKİNA PARKI ÇOK, GÖREN YOK
Lafa gelince çok sayıda makina parkına sahip olunmasına rağmen, karla mücadelede sadece tuzlama sistemiyle hizmet sunulması karşısında öfkelerinin tavan yaptığını ifade eden vatandaşlar şunları söylediler; “Ulusal basından takip ettiğimiz üzere, bir çok belediye ekiplerini oluşturarak aldıkları önlemler doğrultusunda çeşitli kar küreme ve karla mücadele araçları ile vatandaşların ve araçların sağlıklı ve sıkıntısız bir şekilde hayatlarına kolaylık sağlıyor. Bizimkiler sadece tuzlama yapıyor. Ki bu tuzlama da, saatler sonra düşünülüyor. Halbuki herşeye rağmen önceden her mahalle başına bir kamyon görevlendirilerek ana yollara ve mahalle aralarına tuz atılsa bunları yaşamayacağız. Bunu bile başaramıyorlar. Yönetimin başında olan bizim sosyal demokrat CHP’li belediye başkanı olup biteni izlemekle kalıyor.
KALDIRIMDA KAYIP DÜŞEN BİZİZ
Ana caddeler basta olmak üzere, kaldırımlar ve mahalle araları yürünecek durumda değil. Belediye Başkanı olduğu günden bu yana şehrimize hizmet vermeyen, söylediği söylemler hep lafta kalan ve sadece ufak tefek makyaj yaparak is yaptığını sanıp milleti kandırmaya çalışıyor. Bizler Kırklareli halkı olarak üzüntü içindeyiz. Esnafların iş yerlerinin önü buz pateni gibi, herkes isyan ediyor. O kaldırımda başkan yaya yürümüyor, biz vatandaşlar kayarak düşe kalka yürüyoruz. Başkan bey dışarı çıksın, o kaldırımda yürüsün de görsün. Oturmakla hizmet olunmuyor. Laf çok, icraat yok.”