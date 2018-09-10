Simit fiyatı ekmek fiyatını solladı

Kırklareli'nde Cumhuriyet Caddesi üzerinde unlu mamüller üretip satan Bolluca Ekmek Fırını, büyük kurnazlık yaparak "Fırsat budur" deyip sattığı simite yüzde 50 zam uygulaması vatandaşların isyanına neden oldu.

Haber: KEMAL KAÇMAZ

Vatandaşlar muhabirimiz Kemal Kaçmaz'a dertlerini anlatarak şunları söylediler: "Ülkemiz ekonomik krizle boğuşurken, bu tip kurnaz iş yerleri fırsatçılık yaparak, bir liraya sattıkları simiti 1.5 liradan satmaya başladığını görünce şaşırdık. Ekmek bir liradan satılırken, simitin 1.5 liradan satılmasını protesto etmemiz gerekir. Gramaji büyümeyen simite yüzde elli zam yapan bu ekmek fırınına hemen müdahale edip gereken cezai uygulamanın yapılmasını istiyoruz. Ülkemizde birlik ve beraberlik olma zamanıyken böyle fırsatçılara gerekli cevap gerek halk gerekse de ilgili kurumlar tarafından cezalandırılarak verilmelidir. Yetkililerinin bu gibi yerlere daha sıkı denetimler yaparak, bunlara fırsat vermemesini ve engel olunmasını istiyoruz" dediler.

"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Öte yandan vatandaslar, "Sabahları fırıncılardan bir liraya simit alarak açlığımızı gideriyorduk. Şimdi ona yüzde 50 zam yapılmış. Artık onu da alamayacağız. Biz vatandaşlar olarak devletimizden tek isteğimiz bu yapılan zamlara artık bir çeki düzen verilmesini istiyoruz. Yaşam şartlarımız çok ağırlaştı. Maaşlarımız eridi gitti. Bankalardan kredi alacak gücümüzde kalmadı. Gırtlağa kadar borç içinde yaşıyoruz. Bunlara dayanacak gücümüz yok" dediler.