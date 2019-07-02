Yılların esnafı isyanda

Bugüne kadar verdiği hizmet ile bir çok vatandaşın yüzünü güldüren ve mesleğinin aşığı olarak tanınan Kadir BAYKUL, çoğu esnafın da ekonomik olarak ayakta durmakta zorlandığına dikkat çekerek, buna direnemeyenlerin de kapılarına kilit vurmak zorunda kaldığını görmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

TÜRK HALKI FAKİRLİĞİ HAKETMİYOR

BAYKUL, "Bugün Türk halkının fakirleşmesi bizimde işlerimizde durgunluk yarattı. Arabasına egzoz taktırmak için gelenler; 'Paramız yok, veresiye yapar mısın' diyor. İşte buna çok üzülüyorum. Çünkü Türk halkı bunu haketmiyor. " dedi.

DİNLE SİYASET BİRBİRİNE GİRDİ, SATMADIK BİRŞEY KALMADI Egzoz tamircisi Kadir BAYKUL, Gazeteci Kemal KAÇMAZ'a devamında şunları ifade etti: "Bugüne kadar sayısız hükümet ve siyasetçi gördüm. Başımızdan çok şeyler geldi geçti. Bir Atatürk milliyetçisi olarak vatanımıza hep bağlı kaldık. İnsan sevgisi dolu ahlaklı, inançlı ve imanlı bir müslüman olarak yetiştik. Haram yemedik. Kul hakkına el uzatmadık. Bunu samimi biri olarak söylüyorum. Ama birileri dini siyasete alet edip halkın merhamet yüzünü kullanarak, güzel Allah'ın ismini zikretmekle birlikte kendi ceplerini doldurup zenginleştiler. Atatürk'ün gösterdiği ilke ve hedeflerinden uzaklaştıkça geri gitmeye başladık. Oysa ki, Atatürk dünyanın saygı duyduğu dahi bir lider ve tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Yapılamayanı yapan bir kişi olarak, adeta parmak ısırttırmıştır. Laik düzeni getirmiş ve dinle siyaseti hep ayrı tutmuştur. Çünkü ülkenin kalkınıp zenginleşmesi için bunlar laiklikle birlikte olur demiş ve öyle yapmıştır. Dışarıya borçlanmadan ülke kuran bir lider olarak, bize bu güzel vatanı bırakmıştır. Bugün baktığımızda dinle siyaset iç içe olmuş. Ve sadaka kültürü yaratıp insanlarımız kandırılmıştır. Eski hükümetler ülkeyi büyütmek için gece gündüz hizmet ettiler. Devletin kendi parası ile sayısız büyük projelere imza attılar. Ve paramızda değerli ve kıymetli idi. Bugün 17 yıldır iktidarda bulunanlar, ülkede ne üretime önem verdi, ne sanayiye önem verdi. Sadece ülkemizin en değerli kazanımlarını birer birer, tek tek sattı ve özelleştirdi. Üçüncü köprüye ihtiyaç yok, yaptı. Havaalanına ihtiyaç yok, yaptı. Bunları yapan şirketlere 30 yıl kira ile verdi. Hazine garantisi verdi. Her taraf taş beton binalarla doldu. Akıllı siyasetçi refah ve zenginlik için üretim yapar maalesef bunları yapmadı. Herşeyde dışarı bağımlı hale gelerek tüketen toplum yarattı. Bugün herşeyi dışarıdan ithal eden ülke olduk. Paramızın değeri kalmadı, halkımız gırtlağa kadar borç içinde yaşıyor. Hiçbir komşumuzla aramız iyi değil. Avrupa Birliği dahi bizi istemiyor. Benim hacizane fikrim şudur. Ülkemiz biran önce her alanda hızlı adımlar atarak üretime geçmelidir. Komşularımızla barış içerisinde iyi geçinerek huzuru sağlamalıdır. Sanayiciler yükselerek yeni üretimler yapmalıdır. Kul ile Allah arasına girilmemelidir. Tarikat adı altında insanları kandıranlara izin verilmemelidir. Zaten devletin resmi kurumu olan Diyanet var, gerekeni yapıyor ve yapmalıdır. Bugün yaşadıklarımızdan kurtulmak için iktidar hızlı adımlar atarak halkımızı rahatlatmak zorundadır.