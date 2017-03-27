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28 Mart 2017 Salı 11:13

84 kadını öldürüp tecavüz etmiş

Rusya’da kadınları bıçak, balta ve tornavidayla öldürdükten sonra tecavüz eden seri katil Mihail Popkov’un tüyler ürperten yeni suçları ortaya belirlendi.

84 kadını öldürüp tecavüz etmiş
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84 kadını öldürüp tecavüz etmiş
   Rusya’da kadınları bıçak, balta ve tornavidayla öldürdükten sonra tecavüz eden seri katil Mihail Popkov’un tüyler ürperten yeni suçları ortaya belirlendi.
   Türk Rus'ta yer alan habere göre 24 kadını öldürerek tecavüz ettiği suçlamasıyla 2015 yılında müebbet hapse çarptırılan eski polis memuru Popkov’un, psikolog eşliğindeki sorgulamalar sonrası, 60 kadını daha aynı şekilde öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.
  15-20 yıl önce öldürülen kadınların gömüldüğü yerlerin ortaya çıkarıldığı açıklandı.
Angarsk şehrinde işlediği cinayetlerle Rusya'yı şoke eden Popkov'a, "kurt adam" lakabı takılmıştı. Seri katilin, kurbanlarından birinin kafasını kesip kalbini söktüğü belirlenmişti.
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84 Kadına Tecavüz Etti
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