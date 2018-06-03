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ABD askerleri, PKK'nın artığı haline geldi

El Kaide, Taliban, DEAŞ ve son olarak PKK'nın bulunduğu bölgeleri 'Terörden arındırma' bahanesi ile istikrarsızlaştıran ABD ordusu, daha sonra bu alanları işgal ediyor.

ABD askerleri, PKK'nın artığı haline geldi

El Kaide, Taliban, DEAŞ ve son olarak PKK'nın bulunduğu bölgeleri 'Terörden arındırma' bahanesi ile istikrarsızlaştıran ABD ordusu, daha sonra bu alanları işgal ediyor.

03 Haziran 2018 Pazar 01:23
ABD askerleri, PKK'nın artığı haline geldi

ABD askerleri, PKK'nın artığı haline geldi


PKK'lı teröristlerin oterite boşluğundan faydalanarak Suriye ve Irak'ta işgal ettiği alanlardan çekilirken, yerine Amerikan askerlerinin yerleşmesi gelenek haline geldi. Daha önce El Kaide, Taliban, DEAŞ ve son olarak PKK'nın bulunduğu bölgeleri 'Terörden arındırma' bahanesi ile istikrarsızlaştıran ABD ordusu, daha sonra bu alanları işgal ediyor. PKK'lı katillerin Suriye'de adeta silah tedarikçisi haline gelen Amerikan ordusu, Suriye ve Irak'ta bu örgütün ele geçirdiği bölgelere ağır silahlı birliklerini yerliştiriyor. Son olarak Suriye'de Münbiç ve Rakka'ya PKK sayesinde yerleşen ABD, aynı yöntemi Irak'ın Sincar kentinde uyguladı. Münbiç, Rakka ve Sincar'da PKK'nın artığı olarak değerlendirilen Amerikan askerlerinin eskortluğunu ise alanı iyi bilen terör örgütü üyeleri yapıyor.

ABD ordusuna bağlı bir grup askerin, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde konuşlandığı iddia edildi.


Sincar Kaymakamı Mehma Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li  askerlerin Musul'un kuzeybatısında yer alan, stratejik konuma sahip Sincar  Dağı'na zırhlı araçlar ve ağır silahlarla konuşlandığını ifade etti.

Halil, ABD'nin çok önceden Sincar'da konuşlanmak için hazırlık  yaptığını ve Sincar Dağı'nda bir askeri üs kurmayı hedeflediğini öne sürdü.

Bunun yanı sıra Irak medyasında, ABD askerlerinin dün 15 adet zırhlı  personel taşıyıcı araçla Sincar Dağı'na geldiği yönünde haberler yer aldı.

Irak ve ABD'li askerlerin, dün terör örgütü DEAŞ'ın varlık gösterdiği  Musul'un batısındaki Irak-Suriye sınır şeridine ulaşarak kontrolü sağladığı  bildirilmişti.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere  saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

Türkiye'nin, Sincar'a operasyon yapılabileceği sinyalini vermesinin  ardından örgüt geçen mart ayında bölgeden çekildiği iddiasında bulunmuş, Irak  ordusu da teröristlerin çekildiği noktalara yerleştiğini duyurmuştu.

PKK'nın yanı sıra, Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi  Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar da varlık gösteriyordu.

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